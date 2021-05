LIVE – Primavera 2: Napoli-Lecce 1-2 (5′ Bachnoah, 11′ Felici su rig., 41′ Labriola), cambi da entrambe le squadre

82′ Tiro dal limite di Ortigui, palla di poco alta sulla traversa

81′ Rimessa lunga di Costanzo, batti e ribatti, ci prova Guarino ma il tiro è debole e centrale.

79′ Acampa scarica dietro per Potenza che prova un tiro a giro, palla a lato.

74′ Ripartenza del Lecce nata da una palla persa di Virgilio, ci prova Mancarella ma il tiro è centrale, blocca Idasiak.

73′ Labriola prova a beffare il portiere direttamente da calcio d’angolo, ma Borbei è attento e alza sopra la traversa.

68′ Situazione molto dubbia, Monterisi atterra in area Labriola ma incredibilmente l’arbitro fischia simulazione. Sembrava più rigore questo che quello concesso alcuni minuti fa.

66′ Esce Vergara per crampi, entra Acampa

64′ Esce Iaccarino ed entra Umile

63′ Esce Felici ed entra Mancarella nel Lecce

60′ Palla persa dal Napoli, Vulturari salta anche Idasiak ma si allunga la palla ed è costretto a mettere al centro, Costanzo chiude in corner.

58′ Ripartenza del Lecce e grande intervento di Costanzo in chiusura su Trezza, palla sul fondo. Tensione per proteste dei pugliesi per un presunto rigore.

56′ Vergara ruba palla e prova una cosa a metà tra un tiro ed un cross, blocca Bordei.

55′ Dal dischetto Labriola fallisce con il portiere che respinge e poi blocca la conclusione sulla respinta di Virgilio

54′ RIGORE NAPOLI!!! Azione di Vergara, palla per Labriola che viene atterrato da Masetti.

50′ Azione del Lecce con Ortigui che serve Maselli, ci prova dalla distanza, ma blocca Idasiak.

48′ Esce Barba per un problema fisico, entra Potenza.

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

47′ Ammonito Bachnoah per fallo su Costanzo. Finisce il primo tempo

46′ Azione Lecce nata da un errore di Guarino, va al tiro Bachnoah e Idasiak respinge in corner.

45′ Lancio per D’Agostino che vince uno scontro con Vulturari e sembra essere in buona posizione, l’arbitro ferma per un fallo molto dubbio. Due minuti di recupero

44′ Gran giocata di D’Agostino, ben innescato da Vergara, che prova il tiro a giro al limite dell’area, palla di poco a lato.

41′ GOOL NAPOLI!!! Break di Iaccarino che ruba palla a centrocampo, palla a D’Agostino che serve Labriola che a tu per tu con il portiere insacca con un bel pallonetto!

38′ Lemmens prova a beffare Idasiak con una punizione, palla a lato

36′ Esce Macri per un problema fisico, entra Ortigui

28′ Ci prova Macri dalla lunghissima distanza, palla alta.

23′ Ci prova Maselli con un pallonetto dalla distanza per beffare Idasiak, palla a lato.

20′ Barba in verticale per Labriola che a tu per tu con il portiere si fa respingere la conclusione.

16′ Triangolazione tra Maselli e Trezza che incrocia e colpisce il palo, la palla ritorna a Trezza che ci riprova ma blocca Idasiak

13′ Napoli pericoloso per la prima volta: punizione dal limite di Labriola, palla di poco alta sulla traversa.

11′ Barba atterra Bachnoah, calcio di rigore Lecce! Dal dischetto Felici spiazza Idasiak!

9′ Cross dalla destra, sponda di Bachnoah per Frezza che va al tiro, ma Idasiak salva il risultato!

5′ Gol Lecce: Felici scarica dietro per Bachnoah che infila Idasiak. Pugliesi in vantaggio

3′ Grande palla di Felici per Trezza che sfugge alla linea difensiva azzurra e colpisce la traversa.

2′ Schema su corner, palla a Vulturari che tira debolmente. Blocca Idasiak

1′ Inizia il match. Napoli con un 4-2-3-1, Lecce con lo stesso modulo

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Idasiak; Barba, Costanzo, Guarino, Romano; Virgilio, Sami, Vergara, Labriola; D’Agostino, Iaccarino. PANCHINA: Pinto, Amoah, Potenza, D’Onofrio, Sepe, Cataldi, Acampa, Di Dona, Umile. All. Cascione.

LECCE: Borbei;Lemmens, Monterisi, Ciucci, Hasic; Maselli, Macri; Vulturari, Felici, Trezza; Bachnoah. PANCHINA: Viola, Pani, Pascalau, Dos Reis, Ortigui, Mancarella, Berg, Secansky, Schirone, Travaglini, Ancora, Burnete. All. Grieco

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per il recupero della prima giornata di ritorno tra il Napoli ed il Lecce. Tante assenze per gli azzurrini che sfidano la formazione salentina seconda in classifica con una formazione rimaneggiata.

