Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la ventunesima giornata del campionato Primavera 2 tra Napoli e Salernitana. Gli azzurri sono reduci da una serie di risultati negativi ed hanno bisogno del successo per non perdere il posto ai Playoff. Sarà derby campano contro i granata ultimi in classifica.

