LIVE – Primavera: Pescara-Napoli 4-2 (9’Belloni, 11’Blanuta, 42′ Chiarella, 69′ Labriola su rig., 74′ Chiarella su rig., 75′ Furina), tante emozioni

94′ Non si gioca in questi minuti, un giocatore degli abruzzesi a terra.

91′ Occasione Pescara e chiude Romano in extremis sull’attaccante abruzzese.

90′ Cinque minuti di recupero

85′ Occasione Napoli: lancio per Labriola, tocco sotto dell’azzurro e chiude Sorrentino

83′ Gli azzurri provano l’assalto in questi minuti di gioco.

79′ Fuori Amoah e dentro Barba.

76′ Ci prova Chiarella, blocca Idasiak

75′ GOOOL NAPOLIII! Cross dalla destra di Vergara e di testa Furina insacca.

74′ Gol Pescara: sombrero di Chiarella che viene atterrato da Virgilio. Dal dischetto Idasiak intuisce ma non ci arriva.

70′ Triplo cambio per il Pescara: escono Mercado, Blanuta e D’Aloia ed entra Salvatore, Calio’ e Dieye

69′ GOOOL NAPOLI!!! Dal dischetto Labriola tira centrale ed insacca.

68′ Calcio di rigore Napoli: D’Agostino punta Longobardi che lo atterra, giallo per il difensore.

66′ Esce Ambrosino ed entra Furina

65′ Vergara atterrato davvero a pochissimi centimetri dalla linea, possibile rigore non concesso agli azzurri.

64′ Chance per Ambrosino che tira dalla sinistra, gran intervento di Sorrentino

63′ Lancio pericoloso ed Idasiak anticipa proprio Kuqi

62′ Grande azione di Chiarella e Barba salva sulla linea, rischiando anche autogol.

61′ Non ce la fa Spedalieri: al suo posto entra Sepe

60′ Esce Belloni ed entra Kuqi

59′ Problemi fisici per Spedalieri nel Napoli.

57′ Ambrosino dal dischetto sbaglia e colpisce il palo!

56′ Calcio di rigore Napoli: corner e tocco di braccio di Belloni.

53′ Azione Napoli con Ambrosino che da buona posizione viene murato, continua l’azione e ci prova Labriola, tiro centrale. Azzurri più propositivi.

52′ Entra Mancini ed esce Pedicone nel Pescara.

51′ Proteste del Napoli per un tocco dubbio in area abruzzese.

48′ Bella palla di Ambrosino per Labriola che viene murato dalla difesa abruzzese.

46′ Inizia il secondo tempo

Entrano Labriola e Romano, fuori Acampa e D’Onofrio.

SECONDO TEMPO

46′ Termina il primo tempo

45′ Un minuto di recupero

44′ Rischia di dilagare il Pescara e Barba anticipa l’offensiva avversaria

42′ Gol Pescara: corner abruzzese, Chiarella taglia sul primo palo ed anticipa tutti, compreso Idasiak.

39′ Bella azione del Pescara nata da D’Aloia ma Pedicone sbaglia un passaggio abbastanza semplice.

37′ Ammonito Barba per fallo su Pedicone

36′ Grandissima azione di D’Agostino che salta due uomini e va al tiro, gran parata di Sorrentino

33′ Corner Pescara e Longobardi al volo manda di pochissimo alto.

30′ Cross insidioso di Chiarella e per pochi centimetri non ci arriva davanti alla porta Blanuta.

27′ Cross di Barba, va a vuoto Sorrentino ma chiude la difesa

25′ Il Napoli prova a reagire ma al momento non riesce a creare occasioni.

22′ Si scivola molto in campo e quasi D’Agostino non approfitta su un rinvio di Sorrentino

20′ Piccole proteste in casa azzurra per un presunto tocco di mano in area di un difensore del Pescara

14′ Pescara in controllo mentre il Napoli è in netta difficoltà

11′ Gol Pescara: doppio miracolo di Idasiak su Chiarella e Blanuta che al terzo tentativo insacca

10′ Napoli in campo con il 3-4-1-2

9’Gol Pescara: cross dalla destra e Belloni va a segno

8′ Bella azione Pescara ma Blanuta tira centrale

6′ Primi minuti di gioco a ritmi abbastanza alti

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

PESCARA: Sorrentino; Longobardi, Pedicone, Chiacchia, Veroli; D’Aloia, Chiarella, Tringali; Blanuta, Mercado, Belloni. PANCHINA: Klan, Recchia, Palmentieri, Staver, Mancini, De Marzo, Dieye, Kuqi, Salvatore, Monaco, Calio, Stampella. All. Iervese

NAPOLI (4-3-3): Idasiak; Barba, D’Onofrio, Spedalieri, Guarino; Virgilio, Sami, D’Agostino; Vergara, Acampa, Ambrosino. PANCHINA: Pinto, Nzila, Amoah, Potenza, Labriola, Sepe, Romano, Umile, Furina, Di Dona. All. Cascione.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la tredicesima giornata del campionato Primavera tra Pescara e Napoli. Ostacolo importante per gli azzurrini, di rientro dopo lo stop causa Covid, che affrontano la prima della classe in campionato.