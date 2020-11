LIVE – Rijeka-Napoli 1-0 (13′ Muric), azzurri in difficoltà

26′ Disastro Napoli: Koulibaly costretto a chiudere ma azzurri in palese difficoltà

25′ Grande azione Kulenovic che salta Koulibaly e impegna Meret

23′ Esce per infortunio Muric, entra Tameke

22′ Ammonizione Politano per trattenuta su uno scatenato Menalo

18′ Da calcio d’angolo Muric prova a sorprendere Meret che respinge in difficoltà

17′ Sfiora il raddoppio il Rijeka: Maksimovic chiude su uno scatenato Muric

15′ Brutto inizio gara degli azzurri

13′ GOL RIJEKA: grande azione dei croati, va a segno Muric. Menalo inizia l’azione che serve Kulenovic, palla all’indietro e Muric insacca!

10′ Cross di Mario Rui insidioso, chiude la difesa dei croati

8′ Napoli in difficoltà: assist di Kulenovic per Menalo, anticipato in extremis da Meret

5′ Grave errore di Koulibaly che realizza un disimpegno pericoloso in orizzontale e Di Lorenzo chiude in difficoltà su Menalo

3′ Occasione per i padroni di casa: va al tiro dal limite Menalo, che, troppo solo, costringe Meret a deviare in corner

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici:

RIJEKA (3-5-2): Nevistic; Escoval, Velkoski, Smolcic; Tomecak, Muric, Cerin, Loncar, Braut; Kulenovic, Menalo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la terza giornata di Europa League tra Rijeka e Napoli. Gli azzurri vogliono riscattare la sconfitta in campionato con il Sassuolo e confermarsi dopo la vittoria in Europa League in terra basca con il Real Sociedad.