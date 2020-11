LIVE – Rijeka-Napoli 1-1 (13′ Muric, 42′ Demme), inizia il secondo tempo

53′ Ci prova Elmas, il portiere respinge

52′ Mertens serve Lobotka, ma il pallone termina alto

49′ Palo di Menalo dopo un errore di Koulibaly che scivola e perde clamorosamente palla

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo

46′ Ammonito Koulibaly per un fallo su Kulenovic

45′ Tre minuti di recupero

43′ Ancora Napoli con Politano che dalla distanza sfiora il palo. Nei padroni di casa ammonito Braut

42′ GOOOL NAPOLI! Azione confusa in area di rigore, Elmas liscia la palla, Mertens mette al centro e da due passi Demme insacca.

38′ Napoli ora che prova ad attaccare, per ora i croati si chiudono bene

36′ Sul corner palla per Mertens che da buona posizione manda la palla a lato

35′ Cross pericoloso di Di Lorenzo e la difesa chiude su Petagna

33′ Contropiede del Rijeka fermato da Tameke che inciampa sulla palla

29′ Ammonito Smolcic per un duro fallo su Politano

28′ Kulenovic saluta Koulibaly in velocità e Meret chiude.

26′ Disastro Napoli: Koulibaly costretto a chiudere ma azzurri in palese difficoltà

25′ Grande azione Kulenovic che salta Koulibaly e impegna Meret

23′ Esce per infortunio Muric, entra Tameke

22′ Ammonizione Politano per trattenuta su uno scatenato Menalo

18′ Da calcio d’angolo Muric prova a sorprendere Meret che respinge in difficoltà

17′ Sfiora il raddoppio il Rijeka: Maksimovic chiude su uno scatenato Muric

15′ Brutto inizio gara degli azzurri

13′ GOL RIJEKA: grande azione dei croati, va a segno Muric. Menalo inizia l’azione che serve Kulenovic, palla all’indietro e Muric insacca!

10′ Cross di Mario Rui insidioso, chiude la difesa dei croati

8′ Napoli in difficoltà: assist di Kulenovic per Menalo, anticipato in extremis da Meret

5′ Grave errore di Koulibaly che realizza un disimpegno pericoloso in orizzontale e Di Lorenzo chiude in difficoltà su Menalo

3′ Occasione per i padroni di casa: va al tiro dal limite Menalo, che, troppo solo, costringe Meret a deviare in corner

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici:

RIJEKA (3-5-2): Nevistic; Escoval, Velkoski, Smolcic; Tomecak, Muric, Cerin, Loncar, Braut; Kulenovic, Menalo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la terza giornata di Europa League tra Rijeka e Napoli. Gli azzurri vogliono riscattare la sconfitta in campionato con il Sassuolo e confermarsi dopo la vittoria in Europa League in terra basca con il Real Sociedad.