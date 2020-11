LIVE – Roma, Paulo Fonseca in conferenza: “Dzeko giocherà, è pronto”

Sulle condizioni di Dzeko e l’emergenza difensiva.

“Dzeko giocherà, è pronto. Mancini e Ibanez oggi si sono allenati, ci sono grandi chance di vederli in campo”.

Un campionato così aperto può dare spazio alla Roma per la corsa allo Scudetto?

“Penso che siamo all’inizio e dobbiamo aspettare più giornate per fare una valutazioni, ma non ho dubbi che Juve e Inter lotteranno fino alla fine per la vittoria del campionato. Poi ci sono altre squadre che possono avvicinarsi. a queste due squadre”

La Roma si prepara per la sfida al Napoli e Fonseca dovrà chiarire la condizione di alcuni suoi giocatori, in particolare la difesa dove restano in dubbio Smalling, Ibanez e Mancini. Il tecnico alle 13.30 parlerà in conferenza da Trigoria per presentare il match. Di seguito le sue parole: