LIVE – Rrahmani: “È una partita molto pericolosa, dobbiamo stare attenti e chiuderla”

Rrahmani: “Quando giochi bene, vinci, senti la fiducia, avverti anche che la fortuna è dalla tua parte. Lancio per Osimhen? Dipende dalle partite, da come le prepara Spalletti. Sentiamo la responsabilità di entrare nella storia del Calcio Napoli sia in campionato che in Champions League”

Rrahmani: “Sia Kim che Koulibaly sono bravissimi, forti. Ho giocato con Kalidou, abbiamo fatto una grande stagione. Quando la squadra va bene, è molto più facile per noi difensori. La fase di non possesso inizia dagli attaccanti, i palloni così sono molto più semplici per pulire, è il segreto di quest’anno. Ha ragione Glasner a pensare che hanno ancora grandi chances, loro non hanno niente da perdere. È una partita molto pericolosa, dobbiamo stare attenti e chiuderla“

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti e Amir Rrahmani, allenatore e difensore del Napoli alla vigilia della sfida contro l’Eintracht Francoforte, gara di ritorno degli ottavi di finale in programma domani al Maradona.

A cura di Ciro Troise