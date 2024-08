RILEGGI LIVE – Rafa Marin: “E’ un sogno giocare con la maglia del Napoli. Sul lavoro con Conte…”

Conclusa conferenza stampa

Rafa Marin: “Recompra Real? La cosa più importante per me è adesso quella di difendere la maglia del Napoli, darà tutto per il Napoli. Ancelotti? Non ho parlato con lui. Attitudine al gol? Sì , è un aspetto motlo importante aiutare la squadra con dei gol. Spero che quest’anno di avere fortuna a livello offesivo. Ho tante cose da apprendere da Antonio Conte, so che queste cose mi aiuteranno in futuro. Con l’Alaves difendevamo molto, visto che ogni anno dovevamo lottare per non retrocedere.. Mentre il mister chiede un gioco molto offensivo, una linea molto alta che pressa.

Rafa Marin: “Tifosi del Real Madrid arrabbiati perché sono andati via? Il Napoli era una grande occasione che non potevo sfruttare. Ho preso questa decisione con tutta la famiglia. Stiamo lavorando di più sui movimenti della linea difensiva. Conte ci chiede un grande lavoro offensivo, ci chiede di essere alti non più di 30 metri dall’attacco. Real Madrid? Ti insegna tantissimo, fin da piccolo sono stato li. Il Real ti insegna che i risultati arrivano dal lavoro e non falla fortuna. Anche nell’Alaves ho imparato tanto. Con il reparto difensivo ci sono anche degli automatismi. Credo che il mister sia contento perché abbiamo legato molto e perché ci stiamo impegnando tanto. Stiamo lavorando moltissimo difensivamente. Le partite si vincono soprattutto con una difesa che non prende gol. Titolare? Non dipende da me, ma dovrò fare il 100% quando il mister mi darà l’occasione di scendere in campo. L’altra sera i nuovi hanno dovuto cantare: all’inizio mi vergognavo, ma poi mi sono divertito quando ho visto il video. Il Girona? Può essere una gara molto difficile. Il Girona gioca moltissimo con il pallone, ma noi siamo forti in difesa. Il Girona ha mostrato una grande forza la scorsa, sarà l’amichevole più difficile ma importante per preaparare la gara di Coppa Italia. Dovbyk? E’ un attaccante molto forte”.

Rafa Marin: “Se ho sentito Albiol? Non ho avuto l’opportunità di sentirlo, ma è sia una grandissima persona che un grandissimo calciatore. Io non ho nessuna preferenze con chi devo giocare in reparto. Siamo giocatori del Napoli e, quindi, abbiamo tutti delle qualità. Non ho avuto mai la fortuna di stare in Italia. Qui c’è un bellissimo paesaggio, con delle bellissime montagne. Stiamo tutti bene. Mie caratteristiche? Sono stato sempre un difensore forte in area, anche abbastanza forte nell’uno contro uno, ho una buona uscita di pallone con i piedi. Sono un difensore con carattere. Sto bene. Conte? Mi chiede più cose offensive. Braccetto di sinistra? Posso giocarci tranquillamente, ma anche centralmente. Stiamo per lavorando per migliorare. Differenze di precampionato tra Italia e Spagna? All’inizio ho pagato un poco, perché ci sono delle grosse differenze. Non ho mai avuto la fortuna di lavorare con Antonio Conte. Stiamo lavorando molto forte, ma siamo consapervoli che lo stiamo facendo per essere in forma in campionato”.

Rafa Marin: “Perché ho scelto il Napoli? E’ un alto sogno che si realizza giocare in un club importante come il Napoli. Sono contento per la decisione che ho preso, anche perché ho sempre voluto giocare in Serie A. I compagni mi hanno accolto molto bene. Il mio modello? Sergio Ramos, punto di riferimento per il suo coraggio. Nella difesa a cinque sto giocando come braccetto di destra, ma ho un giocatore molto duttile. Mi sento bene e posso giocare in qualunque posizione mi chieda il mister”:

Benvenuti alla diretta live della conferenza stampa di presentazione di Rafa Marin