LIVE – Buongiorno in conferenza stampa: “Conte mi ha trasmesso subito grossa fiducia. Juve? Non potevo tradire me stesso”

Buongiorno: “Ho sentito subito l’affetto da parte di tutti, ho sentil mister davvero carico. Mi sono confrontato anche con il direttore ed il presidente ha fatto un importante invesimento per prendermi: queste sono state le motivazioni principali. Ci sono state anche squadre che mi hanno cercato. Juve? Non potevo tradire me stesso, visto il percorso nel Torino. Qui si tocca con la mano la passione per il calcio che hanno i napoletani”

Buongiorno: “Traguardi? Non mi piace fare proclami, anche perché ne ha parlato già il mister. Dobbiamo continuare ad impegnarci ogni giorni, non dobbiamo deludere i tifosi. I tifosi deveono essere consapevoli che noi stiamo davvero sudando per questa maglia. Il mio idolo da piccolo? Vedevo tantissimi video di Maldini e Nesta. Poi, mi sono ispirato a Sergio Ramos per la sua ‘aura’ dentro e fuori dal campo”.

Buongiorno: “C’è grandissima voglia del gruppo di fare bene e di rimediare alla stagione scorsa. Al Torino non ero il capitano, ma davo comunque una mano visto che ero di lì. La leadership deve spiccare in ognuno di noi, tutti noi dobbiamo sentirsi responsabili ed imporanti”.

Buongiorno: “Quell’incontro con Conte è stato davvero causale. Ci siamo sentiti due volte durante l’Europeo mi ha dato subito fiducia e spero di ripagarla. Non ho problemi di giocare in tutti i ruoli della difesa”.

Buongiorno: “Cosa mi ha spinto di decidere di accettare il Napoli? Mi hanno cercato anche altre squadre. Sarà sempre legato al Torino, ma quest’anno era il momento giusto di far equesto step per la mia carriera. Poi ci sono stati dei contatti con il mister ed il direttore”.

Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Alessandro Buongiorno: