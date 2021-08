LIVE – Segui con noi l’ultimo giorno di mercato: saltato il passaggio di Petagna alla Samp. Palmiero al Cosenza

13.55 KKN – Petagna resterà al Napoli: conferme dall’ambiente Sampdoria (CLICCA QUI)

13.39 SKY – Napoli, tutto fatto per il prestito al Cosenza di Palmiero (CLICCA QUI)

13.25 RAI – Sampdoria-Petagna, operazione saltata per il volere del Napoli (CLICCA QUI)

12.50 Sampdoria, sorpasso per Dragusin: potrebbe arrivare in prestito

12.40 UFFICIALE – Milan, preso il giovane talento Adli dal Bordeaux

12.35 Il Manchester United vuole piazzare Cavani: l’uruguaiano offerto al Barcellona

12.30 Dalla Spagna – Atletico Madrid, Joao Felix vuole andare via: spunta l’idea del ritorno di Griezmann

12.25 Spezia, Manaj vicinissimo: trovato l’accordo con il Barcellona per il prestito

12.10 UFFICIALE – Il Manchester United annuncia il ritorno di Cristiano Ronaldo: minusvalenza della Juventus

12.00 UFFICIALE – Juventus, preso Kean dal Paris Saint Germain: affare da 35 milioni di euro

11.55 UFFICIALE – Atalanta, preso Koopmeiners dall’AZ. Il giocatore era stato seguito anche dal Napoli

11.30 UFFICIALE – Il Napoli ha preso dal Bari il giovane Mercurio

11.07 Fiorentina, senza inserimenti dell’ultimo minuto Kokorin resta in viola

10.56 UFFICIALE – Salernitana, ecco Delli Carri: arriva in prestito dalla Juventus U23

10.40 Tottenham, visite mediche in corso per Emerson Royal: arriva dal Barcellona per 30 milioni

10.22 Ounas verso la permanenza al Napoli

09.50 Spezia all’attacco: in arrivo Destro e Rey Manaj.

09.30 Atalanta, sorpresa Lammers: l’attaccante verso il prestito con diritto di riscatto all’Eintracht Francoforte secondo Tmw.

09.10 UFFICIALE – Juventus, Moise Kean torna in bianconero.

09.00 ESCLUSIVA IAMNAPLES – Bologna, in arrivo il giovane Oliviero (CLICCA QUI per i dettagli)

08.50 UFFICIALE – La Juve saluta con un comunicato Cristiano Ronaldo

08.40 Lazio, sfuma Kostic. In giornata si annuncia Zaccagni.

08.30 Samp non solo su Petagna: il club blucerchiato valuta come alternative Defrel, Keita e Seferovic.

08.20 Ultimo giorno di fuoco in casa Juve: rebus Icardi, oggi si deciderà il futuro di Pjanic

08.10 Milan, scelto il trequartista: nella notte fatta per Messias. Prestito oneroso con diritto di riscatto

08.05 Napoli, Petagna verso la permanenza in azzurro (CLICCA QUI per i dettagli)

08.00 Inizia l’ultimo giorno di calciomercato.

Ultimo giorno di calciomercato in casa Napoli. Gli azzurri alle prese con il dilemma sulla permanenza di Petagna e Ounas e sulle cessioni in prestito di Gaetano e Machach. Tanti club di A lavorano per gli ultimi colpi.

SEGUI CON NOI DI IAMNAPLES L’ULTIMO GIORNO DI CALCIOMERCATO