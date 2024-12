RILEGGI IL LIVE – Serie A, Basket Trento-Napoli Basket 90-83: ancora a secco gli azzurri

Termina il match (90-83)

Ford dalla lunetta spegne le speranze degli azzurri quando mancano 20 secondi alla fine (90-83)

Ancora Woldetensae dalla lunetta, -3 del Napoli (86-83)

Woldetensae da tre punti riapre tutto! Napoli a -4 (83-79)

Bella giocata di Copeland che segna il canestro e subisce anche il fallo. A segno anche il libero supplementare. (83-76)

Ancora Bentil da tre punti! Napoli non molla (78-71)

Lamb risponde subito con una tripla ed il suo 22° punto personale (78-68)

Woldetensae da tre punti! Continua a crederci l’italiano (75-66)

Massimo vantaggio di Trento che si porta sul +12 (75-63)

Trento prova un nuovo allungo, Ford subisce il fallo e segna il canestro. 11-2 il parziale dei padroni di casa (72-63)

Cale da tre punti si unisce ai due punti precedenti per il nuovo +5 (66-61)

Bentil riporta Napoli in parità (61-61)

Inizia il quarto quarto.

Termina il terzo quarto (61-59)

Treier segna da lontanissimo! (61-59)

Niang vola in contropiede e segna due punti per Trento (61-55)

Bentil tiene Napoli agganciata da due punti (59-54)

Gli azzurri provano a rimettersi in partita prima con i due punti di Pangos e poi con la tripla di Woldetensae. Napoli di nuovo a -5 (54-49)

Ellis risponde a Woldetensae e segna la quarta tripla consecutiva (52-42)

Ellis ancora da tre punti, prova l’allungo Trento che si porta sul +10 (49-39)

Trento risponde con due triple consecutive (44-39)

Bentil da due punti (38-37)

Totè apre le marcature (38-35)

Inizia il terzo quarto.

Termina il secondo quarto (38-33)

Treier dalla lunetta riporta Napoli a -3 (36-33)

Trento segna da tre punti con Ellis, Valli ferma tutto con il timeout (36-30)

Napoli prova a rientrare in partita con la difesa, Totè riporta gli azzurri sul -3 (31-28)

Mini parziale di Napoli che segna 5 punti consecutivi e si porta sul -6 (27-21)

Si sblocca Woldetensae (27-18)

Massimo vantaggio di Trento che si porta sul +11 (27-16)

Parziale di 1-2 per Napoli dopo 3 minuti di gioco, tanti errori in attacco da una parte e dall’altra (25-16)

Inizia il secondo quarto.

Termina il primo quarto (22-14)

Pangos da tre punti riporta Napoli sul -8 (22-14)

Bentil torna a mettere punti a referto per Napoli (17-11)

Trento scappa e allunga sul +7 (16-9)

Totè tiene Napoli agganciata (11-9)

Super schiacciata di Totè che porta il match in parità (5-5)

Trento risponde dopo due minuti con una tripla (3-2)

Bentil apre le marcature con un canestro da due punti (0-2)

Inizia il match.

STARTING FIVE:

TRENTO: Ellis, Cale, Pecchia, Lamb, Bayehe. Coach: Paolo Galbiati.

NAPOLI: Pangos, Copeland, Woldetensae, Bentil, Totè. Coach: Giorgio Valli.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Basket Trento-Napoli Basket, match valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A basket. I padroni di casa, primi in classifica, cercano la nona vittoria consecutiva per mantenere la striscia di imbattibilità. Gli azzurri, ancora a secco e sotto la guida del nuovo coach Giorgio Valli, giocheranno per la prima vittoria in campionato e, soprattutto, per ripartire dopo il disastro delle prime otto giornate.