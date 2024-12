LIVE – Serie A, Napoli Basket-Scafati Basket: 46-38

Termina il secondo quarto (46-38)

Napoli recupera le energie nervose e chiude il quarto sul +8 (46-38)

Due triple di Stewart rimettono Scafati in partita (44-38)

Anche Zubcic la mette da tre! Napoli on fire in questo secondo quarto (41-30)

Ancora Pullen! Ancora da tre! (38-27)

Continua il momento positivo del Napoli, tripla di Pullen che accende ancora di più il Palabarbuto (35-27)

Treier segna la tripla che apre le marcature del Napoli nel secondo quarto (25-21)

Termina il primo quarto (22-19)

Il quarto termina sul parziale di 11-0 per gli azzurri.

Contro-parziale di Napoli che sorpassa Scafati con il canestro ed il fallo subito da Newman in contropiede! Totè e Pullen sugli scudi negli ultimi due minuti di gioco. (22-19)

Canestro e richiamo di Pullen al palazzetto! Che ingresso per il neo acquisto degli azzurri! (15-19)

Risposta positiva del PalaBarbuto che sta accompagnando la squadra. Standing ovation sull’ingresso in campo di Zubcic e Pullen.

Ottimo ingresso in campo di Totè che segna due canestri consecutivi di cui uno da tre punti (13-19)

A metà primo quarto Scafati prova ad imporre la propria fisicità. Valli costretto al timeout dopo il leggero allungo degli ospiti. (8-16)

Inizio equilibrato, le due squadre rispondono ai rispettivi attacchi (8-6)

Zubcic apre le marcature del match (2-0)

Inizia il match.

STARTING FIVE:

NAPOLI: Bentil, Pangos, Green, Zubcic, Woldetensae. Coach: Valli.

SCAFATI: Gray, Cinciarini, Jovanovic, Stewart, Pinkins. Coach: Pilot.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli Basket-Scafati Basket, match valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A Basket. Gli azzurri cercano ancora la prima vittoria in campionato, in un derby campano che potrebbe fare da crocevia per la stagione partenopea. Gli ospiti, reduci dalla vittoria contro Pistoia, sono al decimo posto in classifica in piena lotta per un posto ai playoffs.