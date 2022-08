Simeone: “Ho avuto tante possibilità di scegliere, avevo in mente solo di venire a Napoli. Le altre squadre non m’interessavano, so che potrò migliorare, è una cosa unica. Cercherò di mettermi a disposizione, deciderà il mister se devo giocare con Victor o ad una punta. Voglio stare al massimo per quello che dirà il mister. Mio padre era molto contento, la prima cosa che mi ha detto è che tutti gli argentini guardavano il Napoli di Maradona, ogni giocatore voleva giocare lì, sentire il mio papà parlare così è stata un’emozione unica”

Simeone: “È molto importante essere qui per me, trasmettere chi sono. Scudetto? Ho sempre dato tutto, al Genoa, alla Fiorentina, al Cagliari, continuerò a farlo lottando per la squadra e i miei compagni. Sarò pronto in ogni momento”

Simeone: “È un onore da argentino essere qui, ancora di più sapendo cosa significa per i napoletani. È una cosa unica, la vivrò con passione per dimostrare come sono fatti gli argentini. Vuoi incontrare tuo padre? Non è importante, affronteremo sicuramente squadre forti, è fondamentale pensare alla partita di domenica, dobbiamo prendere i tre punti”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della presentazione di Giovanni Simeone, attaccante del Napoli acquistato dal Verona nella sessione di mercato in corso.

Dal nostro inviato Ciro Troise