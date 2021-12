Spalletti: “Non accetto che la si faccia lunga sugli infortuni, c’è bisogno di esempi, corse, atteggiamenti che ti facciano trovare delle soluzioni. Abbiamo a disposizione 16-17 calciatori della rosa, è sufficiente per andare a giocare contro chiunque, non preoccuparti dei minuti quando non ci sei, facci vedere ora, questo è il messaggio giusto. Vogliamo essere ambiziosi, può dipendere da noi o no perchè talvolta possono accadere delle cose, il comportamento da avere è chiaro e visibile. Il calcio a volte è talmente drammatico, in un episodio annulla il lavoro di tutta la settimana, una volta girerà contro, un’altra a favore. Dobbiamo fare ciò che richiede lo status di professionista e indossare la maglia del Napoli”

Spalletti: “Ci sono dei momenti nel calcio come nella vita in cui ti trovi davanti a degli ostacoli, a volte sono anche più grossi del solito e non fai in tempo ad aggirarli, ci metteresti troppo tempo. Bisogna andarci a sbattere, picchiarci duro per forza, vogliamo dare seguito alla nostra strada, nella ricerca dei nostri obiettivi. Non si fanno tutti questi ragionamenti, chiunque ci avrebbe dato una mano, è con quelli che ci sono che possiamo vincere questa partita. Andiamo a giocarla col nostro obiettivo”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli alla vigilia della trasferta di Milano.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise