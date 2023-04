Spalletti: “Ci avete attribuito questo concetto d’infallibilità, siamo rimasti sempre umili sapendo di avere difetti come tutte le altre squadre. È stata la bravura dei calciatori a far emergere le qualità e non i difetti. Il Milan è arrivato a questa sfida con il timore di perdere e noi con la convinzione che potesse essere una partita di riempimento per arrivare a quelle di Champions, ha fatto la differenza sotto il profilo delle motivazioni. Dopo aver parlato serenamente di quello che è successo, sappiamo benissimo che da questo momento saranno tutte battaglie difficili da vincere per portare a casa questo scudetto. Fino a quando ci mancherà un solo punto alla matematica, non avremo fatto niente. Tutto verrà spazzato via fino a quando non faremo quel punto. Ci siamo preparati mentalmente per quello che si va a trovare, per vincere dei titoli c’è anche da doversi allenare, lavorare, parlare di qualche sconfitta come quella di domenica”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli alla vigilia della partita contro il Lecce, valida per la ventinovesima giornata del campionato di serie A.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise