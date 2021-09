Spalletti: “Se vogliamo migliorarci, diventare forti, dei grandi, dobbiamo avere lo spessore, il modo di ragionare e la testa dei grandi. Dobbiamo fare tutti i giorni le cose che ci rendono pronti al cospetto di qualsiasi ostacolo. Sapevamo che ci saremmo imbattuti in queste difficoltà, ci siamo preparati anche per sopperire a certi momenti. Ci sono altri poi di ordine burocratico su cui non possiamo farci nulla, sarebbero meglio che li mettessero a posto, soprattutto quello con cui dovremmo relazionarci per la gara di giovedì. Se vogliamo che la gente partecipi, faccia abbonamenti e biglietti, dobbiamo proporre un buon calcio, realizzare uno spettacolo importante. Si può nonostante tutto? Assolutamente, sarà una partita gustosa”

Spalletti: “Allegri conosce l’ambiente bianconero, ha detto la verità sia sulle loro ambizioni che sulle nostre. Juventus eventualmente a -8? Non si fa, è un giochino che mette in svantaggio psicologico. I giocatori stanno benissimo, quelli che hanno dovuto fare voli e partite in Nazionale ovviamente hanno nei muscoli e nella testa la fatica di queste partite. Sappiamo quanto ci tengono a dare un contributo alla propria nazione. Lobotka non sta molto bene, per Zielinski vediamo oggi. Spero di vedere alcuni prima di andare a letto dando loro la buonanotte, altri per fare un massaggio e venire in albergo insieme a noi. Ci sono poi altri che si sono allenati e possono dare un grande contributo”

Spalletti: “Chi ha sognato il pallone fin da bambino come me sognava queste grandi sfide, il gusto della rivalità, della partita importante ed è ciò che anche i calciatori del Napoli avvertono, non vedono l’ora di giocare. Siamo nella situazione ottimale. Osimhen? Con queste partite delle Nazionali e gli obblighi dei voli transoceanici, qualche problema per le società viene fuori, il presidente mi trova un po’ d’accordo quando dice che questa cosa va messa a posto. La giornata di campionato sarà condizionata da queste situazioni, bisogna trovare delle soluzioni diverse. Noi sappiamo un po’ tutto di tutti ma ancora dobbiamo vedere tutti, come per la Juventus ci dobbiamo rendere conto all’ultimo momento il nostro scenario”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli alla vigilia della sfida contro la Juventus, valida per la terza giornata del campionato di serie A.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise