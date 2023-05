LIVE – Spalletti: “Dei dettagli sul mio futuro parlerà la società”

Spalletti: “Anche per me diventa impossibile non farsi baciare da questo sole, ti fa l’abbronzatura azzurra, non solo scurire la pelle. Ho sempre lo stesso obiettivo: difendere la squadra, la società, soprattutto i calciatori. Si lavora anche sul rapporto con l’ambiente, è stata una delle prime relazioni con il presidente far riemergere l’amore che era sotto la cenere, riportarlo in superficie, allo stadio, poi la gente ti riconosce qualcosa. Il nostro pubblico ci può dare tantissimo, siamo andati a braccetto e ora da ultimo ci hanno dimostrato la loro forza e potenzialità, è una cosa bella per ciò che viene fuori. Mi ripaga di tutte quelle notti insonni nell’amare il Napoli, ho dato tutto me stesso e anche qualcosa in più. A modo mio sono felice anch’io. Formazione? È bene fare le cose correttamente, dare a turno un po’ di spazio a qualcuno che non ha giocato precedentemente. Se ne scelgono due-tre a partita, contro l’Inter si fa un ragionamento un po’ differente e s’arriva all’ultima partita. Gioca Bereszynski, il capitano può reggere una situazione del genere”

Spalletti: “Le nostre intenzioni erano chiare, basta vedere la casacca, fin da quando sono arrivato l’obiettivo era quello. Ho sempre detto che mi piaceva la squadra che era stata costruita, mi piace avere dei ricordi sul percorso, passare per i timori che ci limitavano è stato fondamentale. È una mentalità che si costruisce sin dal primo momento, nel modo di frequentare il nostro ambiente, scrivere delle cose che sono leggibili nel gruppo che abbiamo con i calciatori, in palestra o nella sala riunioni”

Spalletti: “Bisogna andare a giocare le partite per la felicità dei nostri tifosi, lì ritroviamo l’affetto dei nostri sportivi. Ci saranno stadi pieni da tutte le parti con pezzi di cuore azzurro in cui noi passeremo, è una cosa difficile, anche un po’ nuova, dobbiamo alternare di saper festeggiare come è giusto che sia e saper giocare del buon calcio per tutto ciò che ci circonda. Abbiamo avuto la possibilità di chiudere in anticipo questo discorso, ho trovato perfetto ciò che hanno fatto contro la Fiorentina. Tutti s’aspettavano che fosse una squadra più scarica in virtù di ciò che era accaduto nelle giornate precedenti”

Spalletti: “È chiaro che fare riunioni in ristoranti in cui si mangia bene come ieri sera rende difficile poi parlare. Quello che è venuto fuori ieri sera ne parlerà la società, è una loro prerogativa parlarne quando vorranno. Posso solo continuare a lavorare e finire nel migliore dei modi quest’annata”

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise