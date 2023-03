RILEGGI IL LIVE – Spalletti: “È la prima finale della stagione, ci faremo trovare pronti”

Spalletti: “A Francoforte abbiamo fatto una partita straordinaria, c’è da ripeterla. Noi dobbiamo essere bravi a saper avere l’atteggiamento giusto. Il risultato dell’andata imporrà loro di fare cose diverse, la loro caratteristica è essere bravi a ripartire e ad attaccare gli spazi in campo aperto. Dobbiamo essere umili nel saper valutare le situazioni e avere tutta l’attenzione per contrastare ciò che ci metteranno davanti, saremmo pronti. Eravamo tutti entusiasti nel portare Raspadori in panchina, gli esami hanno fatto capire che c’erano rischi, allora ci prendiamo qualche giorno. Gli altri sono tutti a completa disposizione, anche Lozano, Meret e Kim. Si percepiva la voglia di esserci, il profumo dello stadio pieno di domani sera. Servirà testa, cuore e anche un po’ di fortuna”

Spalletti: “Nel calcio fare calcoli è sempre sbagliato, il confine è molto sottile. Il pubblico napoletano ha visto giocare calciatori fortissimi, il migliore di tutti. Se non gli offri la qualità, non vengono allo stadio, hanno bisogno di uno spettacolo visivo. L’unica maglia sicura è quella del nostro pubblico. Non c’è nessun rischio di sottovalutare l’impegno, questa è una città abituata alle grandissime storie, la nostra città è abituata ai grandissimi personaggi. Non avevano Kolo Muani l’anno scorso quando hanno vinto a Barcellona, la qualificazione è al 50%, c’è da rifare una partita magnifica come abbiamo fatto all’andata e cercare di vincerla”

Spalletti: “Il provvedimento di divieto è stato compiuto in virtù di quello che è successo all’andata dove non è stato garantito pienamente l’ordine pubblico dei nostri tifosi. Non posso entrare in questi argomenti, ci sono degli organi ufficiali addetti, se prendono delle decisioni bisogna adeguarsi. Non dipende dal nostro club, si è anche ironizzato e non è una cosa molto corretta”

Spalletti: “Dobbiamo pensare a passare il turno domani sera, non alla Champions League in generale, dobbiamo affrontare una squadra che ha superato un girone molto difficile con Tottenham, Olympique Marsiglia, Sporting Lisbona. L’Eintracht nella scorsa stagione è andata a vincere a Barcellona, non dobbiamo essere presuntuosi e pensare già ai turni successivi”

Spalletti: “Siamo di fronte ad una grande sfida, si entrerebbe nella storia del club, forse la prima finale della stagione. Non penso che diventi motivo di pressione per la squadra, l’abbiamo visto anche altre volte e non è mai successo. Sono tranquillo pensando alla forza e alla qualità dei nostri calciatori. Voglio vedere l’atteggiamento di una squadra affamata, che vuole far risultato, ci sono momenti che vanno vissuti”

Spalletti: “Il segreto in questo caso è di Pulcinella, per fare una grande squadra ci vogliono grandi calciatori, il Napoli è stato bravo a costruirla. Ci vogliono poi delle qualità come l’umiltà, la professionalità, la disponibilità, il mettersi a disposizione, diventare un gruppo e non l’addizione di vari singoli calciatori. Si va poi a scegliere un disegno per l’organizzazione di squadra, se poi tutto ciò rende soddisfatti un pubblico passionale come quello di Napoli diventa tutto più facile”

Rrahmani: “Quando giochi bene, vinci, senti la fiducia, avverti anche che la fortuna è dalla tua parte. Lancio per Osimhen? Dipende dalle partite, da come le prepara Spalletti. Sentiamo la responsabilità di entrare nella storia del Calcio Napoli sia in campionato che in Champions League”

Rrahmani: “Sia Kim che Koulibaly sono bravissimi, forti. Ho giocato con Kalidou, abbiamo fatto una grande stagione. Quando la squadra va bene, è molto più facile per noi difensori. La fase di non possesso inizia dagli attaccanti, i palloni così sono molto più semplici per pulire, è il segreto di quest’anno. Ha ragione Glasner a pensare che hanno ancora grandi chances, loro non hanno niente da perdere. È una partita molto pericolosa, dobbiamo stare attenti e chiuderla“

