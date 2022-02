Spalletti: “Osimhen a Cagliari, anche nella capata che ha dato a quel pallone, ha dimostrato di essere in sintonia con questo modo d’incazzatura animale che bisogna avere in determinati situazioni. Ce l’aveva Maradona, ce l’ha Osimhen, c’è bisogno che diventi anche qualcun altro così, avendo quella ferocia che dimostra quando attacca gli avversari di seguito. Bisogna supportare i suoi strappi dalla metà campo fino in fondo, non è facile stargli dietro, gli altri non vanno alla sua velocità, bisogna essere bravi ad essere corti e compatti, in alcune qualità è super, extra, non è facile che gli altri le abbiano”

Spalletti: “Diego prendeva sempre posizione, sceglieva sempre dove stare, non aveva problemi a farlo. Sono convinto che domani sera, visto anche il livello di qualità del club catalano, verrà dalla nostra parte e noi non avremo dentro la partita un calciatore di questo livello per rompere gli schemi ma tutti insieme possiamo diventarlo una squadra degna di Maradona. Sarà lì pronto ad applaudire le bellissime giocate perchè lui era abituato a fare giocate sensazionali, le vorrà rivedere ed apprezzare essendo spettatore”

Spalletti: “Insigne? È una nota buona aver recuperato anche Politano, che Osimhen non abbia avuto complicazioni al ginocchio, Fabian non abbia avuto problemi all’indurimento muscolare che aveva avuto, il recupero di Di Lorenzo. Purtroppo ci sta il problema di Malcuit che non ci sarà per due o tre settimane, però, noi siamo a posto. Abbiamo delle sostituzioni che aiuteranno i titolari, Lorenzo partirà dall’inizio, ha la personalità e la qualità calcistica per direzionare il risultato di una gara così equilibrata”

Spalletti: “Affaticamento psicologico? È la testa che fa i muscoli forti, anche il fatto di valutare la trasferta di Cagliari di lunedì per avere anche il tempo più diluito in vista della successiva, poi stare fermo un’ora in aeroporto a Cagliari anche incide. Il calcio ormai è questo qui, non dobbiamo avere timore di quelle che sono le partite così ravvicinate. Se hai qualche calciatore in più a disposizione, puoi fare più rotazioni, in questo momento non è possibile. Sta tutto nella forza di volontà dei calciatori, è nella loro capacità di mettersi nella postura giusta per recuperare da un evento. Al di là dell’essere attrezzati come società, il risultato di una partita può buttare via molto, bisogna essere reattivi, solidi, teste forti, pensanti”

Spalletti: “Non c’è una favorita domani, sicuramente sarà eliminata una delle squadre più forti di questa competizione. Entrambe le squadre mireranno a non andare ai supplementari, a Cagliari abbiamo avuto la lezione che sono le cose che metteremo in campo quanto per noi è importante questa vittoria. Il modo in cui ci comporteremo durante la partita farà vedere quanto per noi è importante, sicuramente a Cagliari si è visto che c’era più fame di salvezza che di scudetto, ora vediamo la prossima partita da sogno, quelle che abbiamo sempre immaginato da quando abbiamo avuto il primo pallone da bambini”

Spalletti: “Dobbiamo fare leva sulle nostre numerose qualità che ci hanno portato ad essere in alta classifica in campionato e a giocarci questa gara contro il Barcellona. A Cagliari non siamo stati bravi a prendere in mano la partita, a portarla su un atteggiamento consono alle nostre qualità. Il Barcellona è una delle squadre più forti al mondo, gli manca Messi ma è comunque il gruppo forte di quel periodo. Il nostro obiettivo è essere una squadra che rimanga nelle menti dei nostri tifosi come atteggiamento, che si senta in campo come l’espressione della sua gente. Rotazioni? Quali sono le allusioni della pretattica che faccio? Che cosa posso cambiare a centrocampo? Qualcosa davanti ma poi bisogna considerare tutto, per esempio se un giocatore viene da 3-4 partite fuori diventa rischioso schierarlo subito da titolare? Si cerca di schierare una squadra con equilibrio, ovviamente si sbaglia, è importante sbagliare il meno possibile”

Spalletti: “Lozano? C’è bisogno di vedere giorno dopo giorno che succede, sta facendo una preparazione tutta particolare per la spalla, deve sentirsela solida, poi bisogna vedere la condizione atletica e dovrà fare altri accertamenti prima di andare in campo. Meret e Ospina? Ospina è sempre titolare, qualche volta è stato infortunato e non ha giocato, poi Meret sta giocando l’Europa League, è una scelta. Partita di domani? È come giocare con i soldati in un videogioco, se non spari tu ti sparano gli altri”

Spalletti: “Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Il Barcellona è una squadra che vuole comandare la partita, dobbiamo essere bravi a prendere decisioni se non vogliamo abbassarci”

Di Lorenzo: “Non prepariamo la partita solo con gli undici ma anche con tutti i disponibili”

Di Lorenzo: “Sapevamo già la loro forza, ora li conosciamo di più, loro sono bravi non solo quando hanno la palla ma anche nel pressing alto e nel recupero palla. Dobbiamo essere più coraggiosi, propositivi, rischiare la giocata”

Di Lorenzo: “Dobbiamo accompagnarlo di più come squadra, non deve essere Osimhen a fare i cross sicuramente, dobbiamo essere più propositivi, portargli dei palloni più giocabili”

Di Lorenzo: “Abbiamo le nostre opportunità e vogliamo sfruttarle, non sarà facile, abbiamo visto le qualità del Barcellona all’andata”

Di Lorenzo: “Siamo pronti anche per gli eventuali calci di rigore, se ci fosse la possibilità vorrei batterlo”

Di Lorenzo: “Riguardo alla botta presa, sto bene, è stato un colpo forte ma sono a disposizione. Sono pronto sia per giocare a tre che a quattro. Non sarà facile domani, giochiamo contro una squadra che lavora molto bene nell’uno contro uno, il calcio ormai va in questa direzione. Dobbiamo vincere, quindi dovremo essere propositivi”

Di Lorenzo: “Sicuramente siamo carichi, affrontiamo una partita importante, ritroviamo il nostro pubblico bello numeroso, siamo pronti, ci siamo preparati bene, non vediamo l’ora che arrivi domani”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo e Luciano Spalletti, terzino destro e allenatore del Napoli alla vigilia della gara di ritorno contro il Barcellona, valido per l’accesso agli ottavi di Europa League.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise