Spalletti: “Ho preso fischi e insulti da tante parti, guardo solo il mio lavoro, non quello degli altri. All’Inter, con la gestione di quel momento, ho finito lasciando qualcosa, mi avevano mandato a casa ed era terminata quell’avventura. Se uno ha la possibilità di spendere di più, si possono prendere giocatori dal Chelsea, dal Manchester City. Sono abituato a vivere intensamente tutto quello che faccio, sono curioso di capire anch’io che reazione avrò. Faccio le cose seriamente, vivo con trasporto tutto, all’Inter bisognava prendere delle decisioni e l’ho fatto volentieri. È un’esperienza che mi ha dato tanto, c’è da ringraziare i tifosi al di là della reazione che avranno domani, i calciatori che mi hanno sempre seguito. Mi fa piacere aver dato continuità ai miglioramenti alla Pinetina, porterò con me i momenti belli, come quando il monsignor Mistò veniva alla cappella costruita da Massimo Moratti. È una partita importantissima ma non definitiva”

Spalletti: “Verrà fuori una grande partita, loro poi tatticamente sono messi in campo diversamente da noi, sanno far male con gli esterni a tutta fascia. L’Inter è una squadra fortissima, lo stanno dimostrando”

Spalletti: “Che possa succedere qualcosa come la positività di Politano all’ultimo momento fa parte della difficoltà della stagione. Forse vi siete dimenticati che abbiamo giocato le prime partite di campionato con soli tre centrocampisti. Dobbiamo mettere il dubbio che per qualche assenza siamo sotto livello per affrontare questa gara? Non è un modo corretto di ragionare”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Inter-Napoli, gara valida per la decima giornata del campionato di serie A in programma domenica 21 novembre alle ore 18.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise