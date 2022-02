LIVE – Spalletti: “L’Inter ha più quote delle altre nel condominio d’alta classifica

Spalletti: “Ho visto la squadra sempre in condizione, poi è chiaro che se siamo costretti a giocare sempre con gli stessi, qualcuno può andare in fatica. Li ho sempre visto allenarsi bene, cercarsi negli spogliatoi per essere sempre collettivo. Non conta tanto quello che siamo stati costretti a passare ma quello che abbiamo voglia d’organizzare, il livello di qualità che dobbiamo esibire come ambizione, superando gli ostacoli e le difficoltà che capitano un po’ a tutti, a chi più e a chi meno nella lunghezza del campionato. Non vedevo l’ora che finisse il mercato per poter abbracciare i miei giocatori senza dubbio. Abbiamo le carte in regola per giocare questa partita difficile, fare quel piccolo miglioramento di cui abbiamo bisogno per essere ancora meglio di quanto abbiamo fatto finora”

Spalletti: “Qualsiasi scenario non deve cambiare assolutamente niente, il Napoli è costruito per cercare di vincere ogni partita. Sarebbe fondamentale avere un numero di giocatori a disposizione che ti permette di disputare così tante partite ravvicinate, la normalità ormai è giocare spesso, bisogna smetterle di sottolineare questi momenti come eccezioni, bisogna andare in campo con felicità e determinazione. Il calcio è questo, va vissuto in maniera tranquilla senza andare in apnea”

Spalletti: “Credo che l’Inter sia stata brava ad avere più quote degli altri, poi c’è qualcuna che sembra venir meno ma le altre sono suddivise in parti uguali. L’Inter ha portato a casa la possibilità di stare più comoda degli altri

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della trasferta di Venezia, gara valida per la ventiquattresima giornata di serie A.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise