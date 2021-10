Spalletti: “Osimhen? Contano il tempo e la tecnica nel servirlo, ci vuole tutto domani: il contrasto, la velocità, bisogna imparare innanzitutto riuscire a portare a casa la palla, loro sono la squadra che recuperano più palloni nella metà campo avversaria, anche quella che fa più falli. Sappiamo chi troviamo davanti”

Spalletti: “L’altra volta Ospina ha fatto il suo lavoro, stavolta è tornato anche prima, sui giornali in Colombia ha preso 10. Per me conta solo il comportamento durante la partita, incidono solo la prestazione e il rendimento”

Spalletti: “Il percorso è ricco d’insidie, ho sentito spesso parlare della Coppa d’Africa, delle future difficoltà che incontreremo. C’è ancora tanta strada da fare, Marotta ha detto che ci sono squadre di una mentalità vincente che lo preoccupano per la sua squadra più del Napoli e io l’avevo già detto. È un po’ presto per scomodare i personaggi che sono passati da Napoli. La nostra città è ambiziosa, guarda al futuro in un’evoluzione continua e vogliamo essere di quel livello, andare di pari passo. Ospina? Il problema che gioca Meret perchè arriva in ritardo vi sembra un complimento ad Alex? Non giochi perchè sei del livello dell’altro ma poichè è arrivato tardi. Avrà più spazio perchè se lo merita, non in virtù di forzature e, facendo le cose regolari, si mette in condizione tutti di esprimersi al meglio. L’altra volta Ospina aveva attraversato fusi orari, giornate in aereo o aeroporto e ha fatto tutto il suo. Per voi sono tormentoni, per me valutazioni in base a quello che succede in campo, non sono problemi per la nostra squadra avere ruoli doppi che possono competere, anzi è un vantaggio, magari l’avessimo da tutta la squadra”

Spalletti: “I risultati che abbiamo fatto finora non devono essere un peso, una gioia per tutti, siamo a nostro agio. Mi sono trovato a dover riparlare di Napoli-Verona anche se non c’ero, ho detto che bisognava finirla perchè parlare del tempo perso è ulteriore tempo perso. Juric ha fatto il suo lavoro e l’ha fatto bene, ha ambizione, io non ho mai regalato niente a nessuno. Da battaglia a tutti, se è stato chiacchierato come possibile allenatore di tante squadre forti, compreso il Napoli, è per questa caratteristica o qualità. Se loro hanno motivazioni alte, figuriamoci noi che siamo in testa alla classifica, ci vogliamo rimanere. Probabilmente abbiamo qualcosa in più o in meno, m’aspetto che i nostri professionisti ci mettano il resto. Ognuno ha il suo comportamento, ognuno è quello che fa, non quello che dice. Noi non giochiamo contro Juric, per i nostri tifosi, la nostra storia, giochiamo al Diego Armando Maradona, lo stadio che ha contagiato tutti, vogliamo che sia ancora così, in modo di essere sempre più forti e meno vulnerabili, perciò cerchiamo di mettere a posto ciò che potrebbe mancare nel confronto con loro”

Spalletti: “Le partite sono tutte importantissime, mettono in palio i tre punti. Andiamo a vedere le loro caratteristiche, che comportamenti usano, noi sappiamo quale deve essere il nostro percorso. Noi vogliamo avere degli scopi per andare a giocare poi le partite e allenarci nella maniera corretta. Non mi basta rimanere o avere una vita facile per quello che mi offre, ci voglio mettere qualcosa di mio, è già stimolante per questo motivo. Il Torino ha una storia di squadra che lotta, tosta, ogni volta che ci ho giocato ho sempre avuto delle difficoltà. Ora che c’è Juric come allenatore, ancora di più viene valorizzata quest’identità. Nell’analisi di questa partita, non troverei nessuna giustificazione al fatto che abbiamo lottato meno di loro, per la nostra classifica, il traguardo, il pubblico, l’amore che ci circonda, questo mi dispiacerebbe molto”

Spalletti: “È un po’ come dare seguito, c’è sempre qualcosa da vedere, poi sono io quello che crea la fabbrica di fantasmi, prima dovevamo vedere cosa accadeva dopo la prima sconfitta, poi a Firenze, poi dopo la sosta. Mi sembra che siete spaventatori professionisti, poi è venuto il momento della firma sul rinnovo di Insigne. Abbiamo recuperato Mertens, Demme, Lobotka, con la disponibilità dei giocatori si va ad affrontare meglio questo periodo. Mertens? L’ho visto molto bene, mi sembra nelle condizioni giuste per far parte dei sedici titolari a partita, con i cinque cambi bisogna uniformarsi. Ci sono i titolari dei 75, 60, 30, 20 minuti”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli alla vigilia della sfida contro il Torino.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise