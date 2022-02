Spalletti: “Non posso cambiare idea ogni settimana come voi, ho piena fiducia nella squadra, non bisogna smettere di lottare anche in un momento in cui non sto benissimo. Rimango applicato a conquistare la mia soluzione, resto fiducioso sulle capacità, dobbiamo rimanere agganciati alla possibilità di dare una felicità ai nostri tifosi. Siamo ad un bivio, se essere dimenticati o rimanere nella testa dei tifosi del Napoli come degli eroi”

Spalletti: “Osimhen sta bene, Lobotka lo convochiamo ma vale lo stesso discorso che feci l’altra volta per i rientranti. Anguissa? Ha ancora bisogno di questa settimana, poi ci saranno gli esami per capire se avrà recuperato. Lozano? Sta molto meglio, sente migliorare la spalla”

Spalletti: “Nessun motivo può costringere le persone a diventare profughi per il mondo, ad essere schiacciati dalle bombe. Pensare ai bambini che si ritrovano costretti a lasciare le loro camerette, non c’è mai un motivo per fare la guerra. La vita delle persone deve essere tutelata per prima”

Spalletti: “È una scelta mia averli affrontati a viso aperto, ho chiesto di andarli a prendere alti sul calcio di rinvio, ci è mancato qualche comportamento dentro questa scelta che abbiamo fatto. Abbiamo speso delle energie come ho detto prima, è una partita che può dare tanto. La soluzione è sempre riuscire a giocare da Napoli, vogliamo guardare in faccia all’avversario e siamo disposti a giocare la partita. La differenza tra Napoli-Barcellona e Barcellona-Napoli sta in quei due gol, nell’andare a preparare questa partita, se avessimo fatto come a Barcellona nel secondo tempo, avremmo perso lo stesso. L’atteggiamento era quello corretto, ho visto poche volte errori come sul calcio d’angolo”

Spalletti: “Non c’è nulla che non sappiamo delle difficoltà di questo sport, ne abbiamo già superati diversi. La soluzione è sempre in noi stessi, siamo sempre quelli lì, abbiamo perso delle energie, bisogna ammetterlo ma allo stesso tempo dentro la squadra ho ancora tante fonti misteriose che possono darci delle soluzioni. Si va a giocare con fiducia sapendo che è una chance che dobbiamo giocare”

Spalletti: “Non è la delusione di non essere all’altezza del Barcellona che ci deve dar fastidio ma non essere stati all’altezza di noi stessi. Abbiamo un’identità di gioco che ci ha dato soddisfazioni, se non riusciamo a gestire bene la palla rischiamo di fare delle brutte figure. Ci vedo una bella bagarre in testa alla classifica, può diventare una giostra bella e crudele per uomini e anime forti perchè poi ci sono molte squadre che possono rientrare nella lotta alla Champions, tante possibilità d’apertura nella lotta per il campionato. Sono convinto che i calciatori daranno tutto e, per come li ho visti stamane, sanno riconoscere il momento”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro la Lazio all’Olimpico.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise