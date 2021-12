Spalletti: “Faccio fatica a sopportare la squalifica, vengo cancellato dal mio mondo, io vivo per fare l’allenatore, stare insieme alla squadra. C’è da fare una riflessione, quando spendo del tempo nelle riunioni sul comportamento da avere in campo o in panchina. Dico ai calciatori di non accettare le provocazioni degli avversari, saper accettare un errore arbitrale come quando posso fare sbagliando una sostituzione o faccio una richiesta errata alla squadra. Dovrò pagare una multa alla squadra, bisogna sapersi trattenere davanti all’ingiustizia come fanno gli arbitri quando sbagliamo noi. Star fuori mi disturba e mi dispiace, mi piace star dentro la partita. Succede così perchè ogni partita, con le tempistiche così ravvicinate, è un viaggio verso l’ignoto, non sai cosa succede. Siamo sotto tempesta perchè oltre gli infortuni c’è stato anche il Covid, è difficile avere una risposta da quelli che pochi giorni fa erano a casa, si fanno ancora di più i complimenti ai nostri calciatori per la disponibilità”

Spalletti: “Si sceglie con quelli che rimangono, quello che è fondamentale è stare uniti a protezione della squadra che ha già dimostrato nelle difficoltà quanto ha cuore questa maglia. Gli si vede a tutti gli allenamenti che hanno questo pensiero. Ogni tanto, scherzando con qualcuno che rimane fuori, dico che prima o poi ti faccio giocare. Non c’è occasione migliore per capire se ci si lascia spaventare o si vogliono trovare nuove energie e risorse. Quello che diventa fondamentale è che noi si abbia come un chiodo fisso impresso nella testa che siamo il mezzo per la nostra felicità e di tutti quelli che ci vogliono bene. Si può stare al vostro fianco quanto volete, siamo partiti per l’obiettivo di andare in Champions League, poi vedremo strada facendo che tipo di viaggio porteremo avanti. Io dico che ho la rosa è forte ma anche altri che non lo dicono ce l’hanno. Guardando la copertura dei doppi ruoli, ce ne sono alcune più forti di noi, poi noi siamo molto ben forniti davanti. Ce ne sono altre che sono più a posto di noi. Bisogna vedere come si riesce a pilotare la partita, o la conduci o diventi un passeggero, ti montano sopra e ti portano in giro per il campo. L’Atalanta ti può portare a sbattere dove vuole”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Atalanta, anticipo serale della quindicesima giornata.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troiser