Spalletti: “Ho la rosa qui, non manca niente nè per la partita di domani nè per quelle future, poi se ci saranno delle occasioni per completare la rosa ben vengano, completeremo. Vi assicuro che siamo bellissimi così. Quando sono venuto qua e ho detto che ero felice di essere venuto a Napoli, non lo ero solo per la passione dei tifosi ma anche per i nomi in rosa e io preferirei tenerli, su di loro mi baso per il futuro. Juan Jesus? Lo conosco bene, era un calciatore a livello degli altri, si tratta di un’occasione che il nostro direttore Giuntoli è riuscito a portare a casa. Ci darà una mano, può adattarsi anche come terzino sinistro, è integro fisicamente, rapido, come persona al livello di quelli che sono nel Napoli e, infatti, l’hanno accolto nel migliore dei modi. Ripagherà la disponibilità di una piazza del livello di Napoli”

Spalletti: “Non mi convinceranno mai a non pretendere cose importanti da loro, poi si vede strada facendo quale sarà la nostra ambizione. Si va sempre a confrontarci per ottenere il massimo contro chiunque, poi l’addizione delle volte in cui ci riusciremo farà la realtà di ciò che otterremo. Mi sembra che non manchi niente, abbiamo avuto quest’ulteriore settimana per completare le cose da esercitare in conseguenza anche degli ultimi arrivati, sappiamo la strada che dobbiamo percorrere, dove dobbiamo andare, m’aspetto di vedere la convinzione d’essere forti”

15:03 – Fa il suo ingresso in sala stampa l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti con il direttore della comunicazione Nicola Lombardo

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Venezia, gara valida per la prima giornata del campionato di serie A 2021-22. È il debutto di Spalletti sulla panchina del Napoli in gare ufficiali, l’allenatore degli azzurri presenterà il match in conferenza stampa.

