Spalletti: “Ho visto Fabian molto meglio, ha meno fastidio di prima, ha sofferto la pubalgia. È uno dei calciatori che si può scegliere dall’inizio per giocare la partita”

Spalletti: “Noi siamo un’insidia per la Roma e loro lo sono per noi, vincerà la squadra che si sentirà più minacciata. Si vince con la consapevolezza di avere un avversario forte. Mertens e Osimhen insieme? È possibile, l’abbiamo fatto altre volte, anche domenica nel secondo tempo. Con Mertens e Osimhen insieme abbiamo raggiunto il pari, dopo ci siamo allungati e non siamo stati più sempre dentro la partita. Non sempre quella che si crede la soluzione più ovvia è la giusta”

Spalletti: “Non possiamo giocare le partite in base a quello che fanno gli avversari, diventa pericoloso, è un dispendio di energie maggiore. Potevamo provare a non perdere la partita contro la Fiorentina ma ormai è andata, per numeri riduce le nostre possibilità. Riguardo alle nostre intenzioni, non cambia niente, a prescindere dall’avversario dobbiamo provare a vincere la partita. Dobbiamo mettere tutte le energie ed attenzioni sulla prossima partita”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Roma in programma lunedì 18 aprile, a Pasquetta, al Maradona alle ore 19.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise