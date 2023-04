LIVE – Spalletti: “Osimhen convocato per la partita di domani, può giocare anche venti minuti”

Spalletti: “Raspadori giocherà davanti, su Meret ci sono delle valutazioni da fare, è colui che consuma meno energia”

Spalletti: “Raspadori è stato buttato dentro perchè avevamo necessità, aveva bisogno di qualche giorno d’allenamento in più, lo ringraziamo per la sua disponibilità. Se ci fosse bisogno, si potrebbe valutare di far disputare venti minuti ad Osimhen. Giocatori stanchi? Qualcuno può esserci, dobbiamo fare valutazioni perchè ci sono state poche ore di differenza, qualcosa cambieremo. Può essere che Kvaratskhelia parta dalla panchina, magari un minutaggio ridotto durante la gara”

Spalletti: “Guardando i risultati dell’andata, la nostra sfida è quella più in bilico di tutti. Gli ultimi dieci minuti dentro quelle difficoltà nell’inferiorità numerica, la bolgia nello stadio, eravamo sotto e si sono viste tante qualità della nostra squadra. La prestazione in generale ci fa arrivare con tantissime difficoltà perchè non avere a disposizione Kim e Anguissa è una perdita importante. Sono sicuro che offrirà una prova di livello, fatte tutte le dovute considerazioni siamo tranquilli di poterci andare a giocare le nostre chances”

Spalletti: “Si possono trovare le insidie più cattive, sotto l’aspetto della battaglia ti mette a dura prova per tutta la gara. Ha fatto bene la partita precedente vincendo meritatamente, nella trasferta contro la Juventus ha reso difficile la vita anche a loro. Considerando il motore di Di Lorenzo e Lobotka, più il centrocampista slovacco ha bisogno di riposare anche se la sua valutazione è corretta, Di Lorenzo meriterebbe un po’ di riposo”

Spalletti: “Se vinciamo domani, ne mancano soltanto tre. In questa partita dobbiamo avere la foto del bello che abbiamo davanti, la partita contro il Verona è fondamentale anche per la sfida di martedì. Quando sono arrivato a Napoli, quella contro il Verona rappresentava uno dei punti più bassi della storia del Napoli. Questo confronto la rende molto interessante, siamo partiti dal punto più basso e ci troviamo in quello più alto”

Spalletti: “Qualcosa si cambia, non certamente dieci giocatori ma dobbiamo far recuperare qualcuno. Lo stress fisico e mentale è troppo forte, chiunque scenderà in campo dovrà sapere che gioca una delle partite più difficili della stagione. Parlerei di maturità e non di nervosismo, una squadra non può essere lucida e addirittura pericolosa in dieci contro undici contro una formazione abituata a partite così importanti. Abbiamo avuto molti atteggiamenti corretti, ci ho trovato delle cose che indicano dei miglioramenti come per esempio la personalità. Parole forti sulla questione tifo? Anche lì, se si mette Spalletti contro i suoi tifosi, è importante restare compatti e tutti uniti. Non voglio entrare nel merito dei contrasti che ci sono, penso che sia incomprensibile privare questo gruppo per tutto ciò che ha fatto del supporto di cui abbiamo sempre detto che si ha bisogno. A Sassuolo, Torino abbiamo fatto partite straordinarie con lo stadio pieno di napoletani, l’anno scorso siamo stati anche un po’ contestati quando siamo usciti dalla lotta scudetto, ora che ce l’abbiamo ad un passo ci comportiamo in questo modo. Una cosa bella chiara ce l’ho: ora è il momento di perdersi dentro l’amore per il Napoli, di lasciarsi andare a quello”

Spalletti: “Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione insieme ai medici, ci è sembrato naturale convocarlo domani per la partita. L’obiettivo è sempre arrivare il meglio possibile alla gara di martedì, domani è in panchina”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Verona, gara valida per la trentesima giornata del campionato di serie A.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise