Spalletti: “Oltre il tempo che si consuma in partita, c’è quello degli allenamenti e da parte mia è facile constatare come si comportano i calciatori, come si sta sul pullman mentre s’arriva allo stadio, come si sta in albergo la sera prima, anche tra quelli che giocano meno stesso. I segnali sono tutti positivi, mi fa piacere che avete sottolineato le risposte di tutti”

Spalletti: “Non bisogna vivere invano in generale, sono tanti anni che faccio questo mestiere e ho capito una cosa: per essere un allenatore felice, che vive bene il calcio, ho bisogno di passaggi importanti, di piazze da umori forti, nel bene e nel male. Roma-Napoli è la partita della mia vita, tra due esperienze esaltanti della mia storia, tra due parti di me. Non c’è alcun passato da sconfiggere, c’è una gara importantissima per il futuro del Napoli, che deve provare a vincere. Domani sarò tutto del Napoli ma la Roma non sarà mai la nemica.

Spalletti: “Domani è uno scontro diretto contro un inquilino del condominio più ambito d’Italia, dove tutti vorrebbero abitare. Per me quel condominio rimane integro per tutto l’anno, non ci sarà qualcuno escluso prima, tutti rimarranno agganciati alla possibilità di andare in Champions League. Del resto se ne parlerà a strada facendo”

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise