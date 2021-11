LIVE – Spartak Mosca-Napoli: azzurri in emergenza ma vogliosi di passare il turno

Buon pomeriggio, amici e lettori di IamNaples e benvenuti alla diretta testuale di Spartak Mosca-Napoli, sfida valevole per la quinta giornata del Gruppo C di Europa League. La squadra di Luciano Spalletti vuole ipotecare il passaggio del girone ma sarà costretta a combattere contro le rigide temperature moscovite e soprattutto le numerose assenze susseguitesi durante e all’indomani della gara con l’Inter, su tutte quelle di Osimhen e Anguissa. Il tecnico azzurro recupera Demme guarito dal Covid-19 (oggi chiaramente non convocato), ma l’emergenza resta.

Di fronte troverà uno Spartak che non trova la vittoria dallo scorso 3 ottobre in campionato e con Rui Vitoria sulla graticola, eppure con un successo conquistato proprio in casa del Napoli il 30 settembre, dunque sottovalutarlo potrebbe rivelarsi l’errore più grave. Calcio d’inizio alle ore 16.30.