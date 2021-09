LIVE – Spartak Mosca, Rui Vitoria: “Abbiamo tanti assenti, Larsson non sarà disponibile”

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del tecnico Rui Vitoria e del calciatore Dzhikiya in vista della trasferta dello Spartak Mosca a Napoli, seconda giornata di Europa League. Inizia il calciatore russo:

“Il Napoli è una squadra molto forte e compatta, penso che sia davvero di buon livello. Ovviamente non sta a me decidere e considerare il livello della squadra”.

Rui Vitoria: “Abbiamo diversi problemi in squadra, Larsson non è ancora pronto e vedremo se ci sarà la prossima partita o dopo la sosta. Zoblin e gli altri rientranti, allo stesso modo, non sono pronti. Per giocare questa partita avrò altre opzioni. Il nostro obiettivo è lottare fino all’ultimo minuto di gioco”.