LIVE – Ter Stegen: “Pensiamo solo al calcio, vogliamo passare il turno”

Ter Stegen: “Questa partita è molto importante, abbiamo ancora il campionato da finire. Lotteremo per tutto, daremo il massimo, ho tantissima voglia, non vedo l’ora che arrivi domani per godersi la partita. Tutti gli infortuni trasferiscono delle sensazioni negative, quando rientri alla prima partita devi riadattarti ma poi successivamente sembra che non sia successo mai nulla. Inaki Pena ha fatto delle prove esaltanti, siamo in Champions anche grazie a lui, ha compensato molto bene la mia indisponibilità”

Ter Stegen: “Abbiamo deciso con Xavi di piazzare Christensen davanti alla difesa, con lui abbiamo più equilibrio nelle due fasi. Siamo molto contenti per il suo rendimento”

Ter Stegen: “Prima ha avuto l’alternanza con Ospina, sta giocando con continuità, auspico le migliori cose a Meret, lo conosco poco, è una brava persona. Spero, però, che domani finisca il loro sogno in Champions. All’andata abbiamo difeso molto bene, abbiamo concesso una sola palla-gol e purtroppo hanno segnato. Penso che la gara sia abbastanza equilibrata, credo che faremo la nostra partita. Domani avremo l’opportunità di dimostrarlo, nelle ultime tre gare non abbiamo preso gol. Sono orgoglioso d’indossare questa maglia, super contento. La forza del Napoli è avere la palla, noi abbiamo la stessa impostazione, non dobbiamo fargli avere molto il possesso palla e, se ce l’hanno, dobbiamo fare in modo almeno che gli azzurri lo facciano sotto pressione. Dobbiamo continuare così, impedire loro il dominio del gioco”

Ter Stegen: “È venuto il momento di valorizzare al massimo Cubarsì, è un ottimo giocatore. Siamo tutti entusiasti di giocare la partita di domani. Non abbiamo raggiunto nessuna altra finale ma per errori nostri non siamo arrivati alla fase ad eliminazione diretta per colpa nostra negli anni scorsi. Mi piace moltissimo l’idea di giocare domani”

Ter Stegen: “All’andata c’era già il nuovo allenatore, la squadra aveva già il suo stile, sta migliorando tanto nelle ultime settimane. Noi dobbiamo giocare bene a calcio, non dobbiamo dipendere da cosa fanno gli altri. Più ci concentriamo sul calcio più è meglio per noi, alla fine conta il risultato. Vogliamo passare il turno, andare ai quarti di finale, ci occupiamo del nostro obiettivo, faremo il massimo per passare il turno”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Xavi e Ter Stegen, allenatore e portiere del Barcellona alla vigilia della sfida contro il Napoli.

Dal nostro inviato a Barcellona Ciro Troise