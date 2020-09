LIVE – Tim Cup Primavera: Napoli-Ascoli 2-0 (13′ Cioffi, 42′ Altomare), inizia il secondo tempo

55′ Ammoniti per scaramucce sia Romano che Riccardi

53′ Ceparano lancia D’Agostino che va al tiro, palla a lato

Inizia il secondo tempo

Due cambi nell’Ascoli, Pulsoni per Galletta e Markovic per Markievicz

SECONDO TEMPO

47′ Finisce il primo tempo

46′ D’Agostino si invola in area avversaria e va al tiro, palla debole che blocca il portiere.

45′ Due minuti di recupero

42′ GOOOL NAPOLI!!!! D’Agostino buca la difesa ospite con una palla in verticale, s’invola Altomare che di sinistro a tu per tu con il portiere insacca!!

38′ Romano lancia da sinistra per Altomare che viene anticipato in extremis da Zizzania

37′ Calcio d’angolo di Sami, prolunga di testa Barba e Guarito viene trattenuto in area di rigore. Tanti dubbi con l’arbitro che lascia correre

36′ Sugli sviluppi di un azione dell’Ascoli tiro dal limite di Izzo, palla centrale e blocca Pinto

30′ Sami in verticale per Altomare, cross basso per Cioffi che non ci arriva per pochi centimetri

29′ Calcio dalla punizione dalla sinistra, smanaccia Zizzania. La palla arriva a D’Agostino il cui tiro termina alto

25′ Esce Palazzino ed entra Statev nell’Ascoli.

22′ Lancio di Galletta per il numero dieci dei marchigiani che stoppa male ed è bravo Guarino a chiudere

21′ Grande palla di D’Agostino per Altomare che va al tiro ma viene respinto bene dal portiere

20′ Cross di Cioffi per Altomare che manda il pallone a lato

19′ D’agostino premia Potenza che va al cross basso ma blocca il portiere

15′ Prova a reagire l’Ascoli ma il tiro cross è bloccato da Pinto

13′ GOOOL NAPOLII!!!! Romano serve bene Cioffi (bravo Altomare a lasciare correre), Cioffi va davanti alla porta ed insacca!!!

6′ Altomare serve palla per D’Agostino che aziona il turbo, salta un avversario e mette al centro dove da buona posizione spara alto Cioffi.

3′ Palla sulla destra di Palazzino che si inserisce e va al tiro , respinge in corner Pinto. In occasione del corner ci prova Galletta, palla di poco alta.

2′ Ancora D’Agostino che serve Altomare, il tiro del centravanti va a lato.

1′ D’Agostino ruba palla Gurini e prova a sorprendere il portiere con un tiro

Inizia il match

PRIMO TEMPO

Partita che si gioca a porte chiuse, ma fuori allo stadio i tifosi degli azzurrini vedono il match addirittura dalle proprie auto.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (3-4-3): Pinto; Barba, D’Onofrio, Guarino; Potenza, Sami, Ceparano, D’Agostino; Cioffi, Altomare, Romano. Panchina: Baietti, Provitolo, Marrazzo, Virgilio, Costanzo, Iaccarino, Sepe, Vergara, Umile, Ambrosino, Acampa. All. Cascione

ASCOLI (4-2-3-1): Zizzania, Galletta, Markiewicz, Ceccarelli, Gurini; Alagna, Izzo; Franzolini, Palazzino, Intinacelli; Riccardi. Panchina: Bolletta, Markovic, Olivieri, Marucci, Colistra, Statev, Pulsoni, Cisternino, Pozzessere, Stragapede. All. Abascal Perez.

Benvenuti alla diretta testuale del primo turno della Coppa Italia Primavera tra il Napoli e l’Ascoli. Debutto ufficiale insidioso per il nuovo corso azzurro con Emmanuel Cascione in panchina con il Napoli che affronterà l’Ascoli, squadra di Primavera 1, reduce dalla sconfitta per 2-3 nella prima giornata contro la Roma, a differenza degli azzurrini retrocessi nella Primavera 2, serie B della categoria. In caso di successo il Napoli sfiderà la vincente del match tra Lazio e Cosenza, giocando sempre in casa la sfida in turno unico.