LIVE – Tim Cup Primavera: Napoli-Ascoli, ecco le formazioni ufficiali del match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (3-4-3): Pinto, Barba, D’Onofrio, Guarino; Potenza, Sami, Ceparano, D’Agostino; Altomare, Cioffi, Romano. Panchina: Baietti, Provitolo, Marrazzo, Virgilio, Costanzo, Iaccarino, Sepe, Vergara, Umile, Ambrosino, Acampa. All. Cascione

ASCOLI (4-2-3-1): Zizzania, Galletta, Markiewicz, Ceccarelli, Gurini; Alagna, Izzo; Franzolini, Palazzino, Intinacelli; Riccardi. Panchina: Bolletta, Markovic, Olivieri, Marucci, Colistra, Statev, Pulsoni, Cisternino, Pozzessere, Stragapede. All. Abascal Perez.

Benvenuti alla diretta testuale del primo turno della Coppa Italia Primavera tra il Napoli e l’Ascoli. Debutto ufficiale insidioso per il nuovo corso azzurro con Emmanuel Cascione in panchina con il Napoli che affronterà l’Ascoli, squadra di Primavera 1, reduce dalla sconfitta per 2-3 nella prima giornata contro la Roma, a differenza degli azzurrini retrocessi nella Primavera 2, serie B della categoria. In caso di successo il Napoli sfiderà la vincente del match tra Lazio e Cosenza, giocando sempre in casa la sfida in turno unico.

