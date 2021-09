LIVE – Udinese-Napoli 0-2 (24′ Osimhen, 35′ Rrahmani) , gara all’intervallo

46′ Gara all’intervallo

45′ Un minuto di recupero

42′ Cross insidioso di Molina ma non ci arriva nessuno.

35′ GOOOL NAPOLI: Schema Napoli su punizione, Insigne serve Fabian che lancia Koulibaly e di testa Rrahmani insacca!

30′ Sfiora il raddoppio Fabian Ruiz che colpisce il palo dalla distanza.

24′ GOOOL NAPOLI: lancio di Mario Rui per Insigne che supera Silvestri con un pallonetto e sulla linea Osimhen insacca!

21′ Grande azione di Pereyra, mette al centro e la difesa chiude su Pussetto.

19′ Ci prova Larsen, la palla che termina alta.

17′ Brivido Ospina con Deulofeu che gli ruba palla e poi mette al centro, rimedia il colombiano.

15′ Tiro di Insigne e palla che termina molto alta.

12′ Tiro a giro di Insigne, risponde Silvestri.

10′ Inizia a farsi vedere anche il Napoli in fase di possesso

5′ Contatto tra Di Lorenzo e Pereyra in area azzurra, l’arbitro lascia correre.

4′ Prova la rovesciata Pussetto, palla nettamente a lato.

2′ Ci prova Samir, palla che termina alta.

1′ Inizia il match

Primo tempo

La formazione dell’Udinese:

Ecco la formazione ufficiale azzurra:

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per il posticipo della quarta giornata di Serie A tra Udinese e Napoli. Gli azzurri in caso di vittoria si porterebbero soli al primo posto in classifica ma sfidano una delle squadre più in forma del campionato.