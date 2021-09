LIVE – Udinese-Napoli 0-4 (24′ Osimhen, 35′ Rrahmani, 52′ Koulibaly, 85′ Lozano) , è dominio azzurro

90′ Tre minuti di recupero.

89′ Tiro a giro di Pussetto, respinge Ospina senza problemi.

86′ Debutta Zanoli che entra al posto di Mario Rui. Nell’Udinese dentro Soppy per Molina.

85′ GOOOL NAPOLI!!! Uno due tra Mario Rui e Lozano e tiro a giro del messicano

81′ Fuori Fabian e Osimhen, dentro Ounas e Petagna.

74′ Ci prova ancora Osimhen, ma il suo tiro termina a lato.

70′ Fuori Politano ed Insigne, dentro Lozano e Zielinski. Nell’Udinese fuori Larsen ed Arslan, dentro Zeegelaar e Samardzic

68′ Tiro cross di Politano e quasi non viene sorpreso Silvestri.

67′ Sfiora il secondo gol Osimhen, ma la palla va a lato.

65′ Ammonito nell’Udinese Molina

63′ Fuori Deulofeu e Pereyra, dentro Makengo e Beto.

62′ Salvataggio di Silvestri su colpo di testa di Anguissa

60′ Punizione di Insigne e palla di poco a lato

55′ Ammonito Samir per fallo su Politano

52′ GOOOL NAPOLI: in occasione di un corner sponda di Fabian e Koulibaly al volo infila all’incrocio!

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Gara all’intervallo

45′ Un minuto di recupero

42′ Cross insidioso di Molina ma non ci arriva nessuno.

35′ GOOOL NAPOLI: Schema Napoli su punizione, Insigne serve Fabian che lancia Koulibaly e di testa Rrahmani insacca!

30′ Sfiora il raddoppio Fabian Ruiz che colpisce il palo dalla distanza.

24′ GOOOL NAPOLI: lancio di Mario Rui per Insigne che supera Silvestri con un pallonetto e sulla linea Osimhen insacca!

21′ Grande azione di Pereyra, mette al centro e la difesa chiude su Pussetto.

19′ Ci prova Larsen, la palla che termina alta.

17′ Brivido Ospina con Deulofeu che gli ruba palla e poi mette al centro, rimedia il colombiano.

15′ Tiro di Insigne e palla che termina molto alta.

12′ Tiro a giro di Insigne, risponde Silvestri.

10′ Inizia a farsi vedere anche il Napoli in fase di possesso

5′ Contatto tra Di Lorenzo e Pereyra in area azzurra, l’arbitro lascia correre.

4′ Prova la rovesciata Pussetto, palla nettamente a lato.

2′ Ci prova Samir, palla che termina alta.

1′ Inizia il match

Primo tempo

https://twitter.com/sscnapoli/status/1440017326003441672?s=19

La formazione dell’Udinese:

Ecco la formazione ufficiale azzurra:

https://twitter.com/sscnapoli/status/1440004982556794880?s=19

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per il posticipo della quarta giornata di Serie A tra Udinese e Napoli. Gli azzurri in caso di vittoria si porterebbero soli al primo posto in classifica ma sfidano una delle squadre più in forma del campionato.