LIVE – Ultimo giorno di calciomercato, il Napoli lavora in uscita: Llorente verso la Sampdoria. Luperto al Crotone

12:39 UFFICIALE – Napoli Primavera, preso Facchini dal Fiorenzuola (confermata la nostra esclusiva)

12:33 CM.IT – Accordo tra Napoli e Sampdoria per la cessione di Llorente

12:25 SKY – Roma, in stand-by il ritorno di El Shaarawy

11:57 UFFICIALE – Schiappacasse al Sassuolo: arriva a titolo definitivo dall’Atletico Madrid

11:55 TMW – Gaston Ramirez ad un passo dal Torino: firmerà un biennale

11:54 UFFICIALE – Lecce, preso Dermaku dal Parma: obbligo di riscatto in caso di promozione in A

11:52 TWM – Clamoroso sorpasso del Genoa per Semper: il portiere rimarrà in prestito al Chievo

11:46 Roma, cessione in vista per Pau Lopez: su di lui l’Everton di Ancelotti

11:43 Sampdoria, trovato il vice-Audero: affare chiuso col Chievo per Semper

11:41 Fiorentina, visite mediche in corso per Barreca

11:40 Genoa, preso il giovane Castelli dal Villarreal: contratto già depositato

11:34 Sassuolo, è fatta per Maxime Lopez dall’Olympique Marsiglia: arriverà in prestito con diritto di riscatto

11:31 UFFICIALE – PSG, preso Danilo Pereira dal Porto: arriva in prestito con diritto di riscatto

11:29 Verona, Kalinic è atteso in città per visite mediche e firma

11:07 Juventus, altro colpo dopo Chiesa: ad un passo Emerson Palmieri

10:59 UFFICIALE: il Parma annuncia l’arrivo di Valentin Mihaila. Acquistato l’attaccante classe 2000, romeno, dall’Universitatea Craiova.

10:39 Darmian si trasferisce all’Inter: ora è ufficiale

10:13 Oggi è il giorno di Bakayoko: le cifre dell'affare

10:00 Sampdoria, ultime ore decisive per Colley: sul giocatore c’è forte il pressing di Fulham e Sheffield Utd.

09:55 Cavese, rinforzo in mediana: arriva dall’Inter il giovane Pompetti.

09:45 L’Inter pensa alle uscite: Marotta ed Ausilio provano a piazzare Asamoah e Joao Mario.

09:35 Crotone, è fatta per l'arrivo di Sebastiano Luperto

09:30 Psg, rinforzo in attacco per Tuchel: arriva in prestito Kean. Si allontana (definitivamente?) Milik

09:20 Juventus, ultime ore per definire l'affare Chiesa.

09:10 – Colpo di mercato dell’Hellas Verona, arriva Nikola Kalinic. Per lui un accordo biennale

09:05 Aston Villa, colpo in attacco. Arriva l'ex obiettivo azzurro Rashica dal Werder Brema

09:00 Giornata interessante per il Napoli che ufficializzerà l’arrivo in prestito di Bakayoko dal Chelsea e penserà ad operazioni minori in uscita come le cessioni di Ounas, Ciciciretti e Llorente. In standby la situazione Milik.

Benvenuti alla diretta testuale di Iamnaples dell’ultimo giorno di calciomercato dove noi vi aggiorneremo costantemente sugli ultimi movimenti di calciomercato del Napoli e delle altre squadre di Serie A.