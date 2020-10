LIVE – Ultimo giorno di calciomercato, il Napoli lavora in uscita: Luperto al Crotone

09:45 L’Inter pensa alle uscite: Marotta ed Ausilio provano a piazzare Asamoah e Joao Mario.

09:35 Crotone, è fatta per l’arrivo di Sebastiano Luperto (CLICCA QUI)

09:30 Psg, rinforzo in attacco per Tuchel: arriva in prestito Kean. Si allontana (definitivamente?) Milik

09:20 Juventus, ultime ore per definire l’affare Chiesa. CLICCA QUI per i dettagli

09:10 – Colpo di mercato dell’Hellas Verona, arriva Nikola Kalinic. Per lui un accordo biennale

09:05 Aston Villa, colpo in attacco. Arriva l’ex obiettivo azzurro Rashica dal Werder Brema (CLICCA QUI)

09:00 Giornata interessante per il Napoli che ufficializzerà l’arrivo in prestito di Bakayoko dal Chelsea e penserà ad operazioni minori in uscita come le cessioni di Ounas, Ciciciretti e Llorente. In standby la situazione Milik.

Benvenuti alla diretta testuale di Iamnaples dell’ultimo giorno di calciomercato dove noi vi aggiorneremo costantemente sugli ultimi movimenti di calciomercato del Napoli e delle altre squadre di Serie A.