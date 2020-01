LIVE – Ultimo giorno di mercato: vicino l’accordo con l’Empoli per Bozhanaj. Si raffredda la pista Kumbulla

17:47 UFFICIALE – Sassuolo, acquisito Lukas Haraslin: l’attaccante classe ’96 arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Lechia Danzica.

17:45 UFFICIALE – Spal, arriva ErvinZukanovic. Il difensore ex Genoa arriva dall’Al Ahly.

17.25 – SKY – Parma, fatta per la cessione di Gervinho all’Al Sadd

17.15 – SKY – Sampdoria, preso il difensore giapponese Maya Yoshida dal Southampton (CLICCA QUI)

17.10 – SKY – Genoa, salta l’arrivo di Iturbe dal Pumas

17.05 – SKY – Il Lecce ci prova per Juan Jesus dalla Rma

17.00 – UFFICIALE – Accostato al Napoli, Carrasco torna all’Atletico Madrid (CLICCA QUI)

16.50 – CM.IT – Vicino l’accordo tra Napoli ed Empoli per Bozhanaj: le ultime (CLICCA QUI)

16.45 – Sportitalia – Dal possibile approdo al Napoli all’ipotesi ritorno all’Inter per Pinamonti (CLICCA QUI)

16.35 – UFFICIALE – Il centrocampista norvegese Berge, seguito anche dal Napoli, va allo Sheffield United (CLICCA QUI)

16.30 – Sky – Possibile rinforzo per la Primavera azzurra: può arrivare Bozhanaj dall’Empoli (CLICCA QUI)

16.20 – CorSport – Napoli-Kumbulla, la pista si raffredda: il difensore vuole l’Inter (CLICCA QUI)

16.10 – Chelsea, Lampard chiude il mercato e annuncia: “Mertens non arriva, Giroud resta qui” (CLICCA QUI)

15.55 TMW – Bari, l’ex Napoli Esposito in prestito alla Fermana

15:50 UFFICIALE – EX NAPOLI – Nuova avventura per Dezi: il centrocampista va alla Virtus Entella

15:35 TMW – Inter, si allontana Zaza: l’attaccante non vuole andar via in prestito

15: 25 Fiorentina, si complica la pista Laxalt

15:20 UFFICIALE – Fiorentina, arriva Kouame dal Genoa. (CLICCA QUI) per il comunicato

15:15 Milan, visite mediche concluse per Robinson

15:10 UFFICIALE – Hellas Verona, arriva in prestito dall’Inter Federico Dimarco

15:05 UFFICIALE – Parma, arriva Caprari dalla Sampdoria

15:00 Sportitalia – Mertens resta a Napoli, ADL pronto a un’offerta super per il rinnovo (CLICCA QUI)

14:55 Sportitalia – Fiorentina scatenata sul mercato, si prova a chiudere per Laxalt (CLICCA QUI)

14:50 – Sky – Parma, movimenti in attacco: si lavora a Donnarumma al posto di Gervinho

14:45 – UFFICIALE – Monza, colpo in Lega Pro: arriva dal Parma Machin

14:35 – Sky – Lazio e Inter, sfuma l’ipotesi Giroud. Il Chelsea blocca l’attaccante

14:30 – Sportitalia – Inter su Zaza, ma il giocatore non è convinto del prestito (CLICCA QUI)

14:24 – Fiorentina, proposta per Laxalt: il calciatore rifiuta il trasferimento per sei mesi

14:15 – Sempre più vicino l’addio di Gervinho dal Parma, arrivata un’offerta dall’Al Sadd

14:08 – TMW – Roma, si allontana Favilli: Kalinic verso la permanenza

14:06 – Fiorentina, le prime parole di Amrabat: “Sono molto felice, ho scelto con il cuore” (CLICCA QUI)

14:00 – TMW – Napoli, offerta di 10 mln per Tripaldelli: no del Sassuolo, discorso rimandato a giugno (CLICCA QUI)

13:43 – TMW – Parma, ceduto Jacopo Dezi in prestito alla Virtus Entella

13:35 – Radio Kiss Kiss – Tripaldelli interessa al Napoli, ma non c’è nessuna offerta ufficiale

13:30 – CM.IT – Napoli, Younes rifiuta anche l’Olympiakos (CLICCA QUI)

13:15 – UFFICIALE – Atletico Madrid, torna Ferreira Carrasco dalla Cina in prestito secco

13:05 – Real Madrid, Zidane: “La cessione di Bale non è contemplata”

12:47 – UFFICIALE – Sassuolo, dal Boston River arriva Emiliano Gomez

12:40 – UFFICIALE – Barcellona, dal Braga arriva il giovane talento Trincao: in passato è stato nel mirino della Juventus

12:23 – Sportitalia, Inter alla ricerca dell’attaccante: sondaggio per Zaza, valutazioni per Bakambu e Rondon (CLICCA QUI)

12:20 – Sportitalia, Boateng verso il Besiktas in prestito con obbligo in base alle presenze

12:16 – KKN – Napoli forte su Tripaldelli, ma il Sassuolo non vuole cederlo (CLICCA QUI)

12:14 – UFFICIALE – Inter, tesserata la promessa uruguaiana Satriano

12:10 – UFFICIALE – Roma, rientrato Nzonzi dalla Turchia

12:06 – SKY – Lazio-Giroud, corsa contro il tempo. Blitz di Tare a Londra

11:51 – SKY – Paloschi al Cagliari e Cerri alla Spal

11:43 – CdM – Giuntoli spinge per l’ex Juve Tripaldelli: si cerca di trattare con il Sassuolo (CLICCA QUI)

11:40 – TMW – Juve, visite in corso a Dortmund per Emre Can: a breve la firma

11:36 – UFFICIALE – Bologna, ceduto Dzemaili allo Shenzhen

11:33 – UFFICIALE – Fiorentina, arriva Duncan dal Sassuolo

11:32 – UFFICIALE – Atalanta, dal Nizza ecco Tameze

11:30 – Milan, Robinson atterrato a Milano: ora visite e firme

11:24 – Sportitalia – Mertens destinato a restare a Napoli. La Lazio insiste su Giroud (CLICCA QUI)

11:09 – Tuttosport – Ultimatum del Chelsea per Mertens: il belga sceglie Napoli, vicino il rinnovo (CLICCA QUI)

10:57 – UFFICIALE – Genoa, arriva il rinforzo in attacco: ecco Iago Falque dal Torino

10:56 – UFFICIALE – Hellas Verona, ecco Dimarco dall’Inter

10:42 – Tuttosport – Il Napoli all’assalto di Kumbulla, oggi il blitz finale (CLICCA QUI)