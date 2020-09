RILEGGI IL LIVE – Ultimo giorno di mercato: affare Politano saltato per mancanza di tempo. Giaccherini al Chievo

23:46 Il Napoli aveva mandato in tempo di documenti al Sassuolo, ma la dirigenza neroverde non ha controfirmato (CLICCA QUI per la notizia)

23:35 Il Napoli è arrivato ad offrire per Politano 30 mln (CLICCA QUI per la notizia)

23:11 Saltato anche il trasferimento di Giannetti all’Entella

23:00 Concluso il mercato. Affare Politano saltato per mancanza di tempo

22:58 Filtra pessimismo sull’affare Politano (Clicca Qui per la notizia)

22:46 Napoli, trovata intesa con il Sassuolo per Politano, bisogna solo depositare i contratti (CLICCA QUI per la notizia)

22:37 Giannetti va alla Virtus Entella in prestito (CLICCA QUI per la notiza)

22:27 Sassuolo, idea Parigini per l’attacco

22:22 Pinamonti ha detto no al Sassuolo e quindi rimarrà all’Inter

22:20 Napoli, Riunione in corso per l’operazione Politano. Si procede con fiducia

22:14 UFFICIALE – Maietta passa dal Bologna all’Empoli a titolo definitivo.

22:05 Napoli, Corsa contro il tempo per chiudere l’operazione Politano, c’è più fiducia. Ounas ha accettato il prestito ( Clicca QUI per leggere la notizia)

22:00 Sassuolo, c’è interesse per Farias del Cagliari. L’affare sbloccherebbe l’arrivo di Politano a Napoli (CLICCA QUI per leggere la notizia)

21:55 Napoli, da poco terminato l’incontro con gli agenti di Farias, il ritorno di Han a Cagliari potrebbe favorire le trattative per l’addio dell’attaccante brasiliano.

21:50 Cagliari, l’attaccante nordcoreano Han ritorna a casa dopo il prestito al Perugia. Il classe 1998 è stato autore di 7 reti nella prima parte del campionato di Serie B.

21:45 Chievo, ecco le prime parole con la nuova maglia per Giaccherini: “Ringrazio Napoli ed i napoletani” (CLICCA QUI per l’intervento integrale)

21:40 UFFICIALE – Benevento, dalla Spagna ecco Alin Tosca: il difensore rumeno arriva in prestito dal Real Betis.

21:30 UFFICIALE – Cremonese, dal Sassuolo arriva l’attaccante di proprietà della Roma Gianluca Scamacca.

21:20 UFFICIALE – SPAL, acquistato in prestito il difensore di proprietà della Sampdoria Lorenco Simic. Il centrale ha trascorso la prima parte di stagione all’Empoli.

21:10 UFFICIALE – Benevento, dalla Sampdoria arriva Puggioni, difenderà i pali delle streghe nel match con il Napoli. (CLICCA QUI per la notizia). Ai viola il prestito di Vid Belec fino a fine stagione.

21:00 UFFICIALE – Roma, Jonathan Silva ha firmato il contratto che lo legherà al club giallorosso fino a Giugno.

20:45 UFFICIALE – Napoli, Giaccherini lascia gli azzurri: il calciatore va al Chievo Verona (CLICCA QUI per la notizia).

20:35 Premium – Napoli, tentativo per Eder dell’Inter (CLICCA QUI per la notizia).

20:25 UFFICIALE – Scambio di mercato tra Fiorentina e Sassuolo: Babacar va in Emilia mentre Falcinelli vola a Firenze.

20:20 UFFICIALE – Torino, addio a Lucas Boye: l’attaccante argentino andrà al Celta Vigo.

20:10 SKY – Il Napoli non molla Politano, ennesimo rifiuto del Sassuolo (CLICCA QUI per la notizia).

20:00 UFFICIALE – Inter, Nagatomo lascia il club dopo sette anni: il terzino giapponese va al Galatasaray.

19:55 UFFICIALE – Napoli, ceduto Bangoura al Mosta FC (CLICCA QUI per la notizia)

19:50 UFFICIALE – Ajax, nota ufficiale: Younes resta in Olanda sino al termine della stagione (CLICCA QUI per la notizia).

19:45 UFFICIALE – Bologna, arriva Orsolini dall’Atalanta.

19:40 UFFICIALE – Tottenham, arriva l’ex obiettivo azzurro Lucas Moura (CLICCA QUI per la notizia).

19:35 UFFICIALE – Genoa, arriva il centrocampista Daniel Bessa dal Verona.

19:30 SKY – Napoli, sfuma anche Farias (CLICCA QUI per la notizia).

19:20 Chievo, ceduto Luca Garritano al Carpi. Ora si aspetta Giaccherini.

19:15 Inter, fatto l’ultimo tentativo per Lobotka del Celta Vigo: il club spagnolo rifiuta.

19:10 Gazzetta – Chievo, è fatta per Emanuele Giaccherini (CLICCA QUI per la notizia)

19:00 Dall’Olanda: il Napoli potrebbe provare in estate un nuovo assalto per Klaassen (CLICCA QUI per la notizia).

18:55 – Farias-Napoli, trattativa in standby (CLICCA QUI)

18:45 – Dalla Francia: “Ibrahimovic verso i Los Angeles Galaxy, Mourinho conferma”

18:40 – Arrivano anche le firme: l’esterno classe ’98 Liguori, di proprietà del Napoli, in prestito alla Fidelis Andria. A breve l’ufficialità

18:40 – Bologna, Donsah come Verdi: no al Torino, vuole restare in rossoblu fino a giugno

18:35 – UFFICIALE – Batshuayi in prestito dal Chelsea al Borussia Dortmund

18:32 – TMW – Arrivano ulteriori conferme: Napoli al lavoro per chiudere l’affare Farias!

18:30 – ULTIM’ORA – Napoli-Farias, ci siamo! Lo rivela su Twitter Raffaele Auriemma (CLICCA QUI)

18:30 – Dalla Spagna: la Real Sociedad rifiuta 30 milioni dal Napoli per Oyarzabal (CLICCA QUI)

18.20 – UFFICIALE – Luigi D’Ignazio torna al Napoli dopo il prestito al Cuneo (CLICCA QUI)

18.15 – ULTIM’ORA – Giaccherini verso il Chievo nonostante le difficoltà del Napoli nell’acquistare un esterno offensivo

18:15 – ULTIM’ORA – Novità sul futuro di Machach: il centrocampista francese verso la permanenza in azzurro. Contatti tra il calciatore ed il suo entourage

18:10 – SKY – Salta l’accordo tra la Juventus e il Cagliari per il nordcoreano Han seguito anche dal Napoli (CLICCA QUI)

18:00 – UFFICIALE – Colpo del Chelsea che prende dall’Arsenal Olivier Giroud, in passato accostato anche al Napoli

17:55 – UFFICIALE – Pazzini saluta il Verona e l’Italia: va in prestito fino a giugno al Levante

17:50 – ULTIM’ORA – Napoli-Farias, pista concreta: assalto all’esterno brasiliano nelle ultime ore di mercato (CLICCA QUI)

17:50 – UFFICIALE – Colpo della Juventus che acquista il centrocampista olandese classe ’99 Leandro Fernandes dal Psv

17:45 – Ancora dettagli sulla vicenda Klaassen-Napoli, il ds dell’Everton Walsh: “Nessuna offerta del Napoli!” (CLICCA QUI)

17:40 – TMW – Klaassen-Napoli, trattativa saltata a causa dei diritti d’immagine (CLICCA QUI per i dettagli)

17:30 La trattativa tra Younes ed il Napoli non smette di soprendere, l’Ajax rilancia con una nuova proposta di rinnovo al tedesco

17:00 Il Cagliari ha individuato Vittorio Parigini come sostituti ideale di Farias nel caso il brasiliano venga a Napolii

16:45 Sassuolo e Juventus continuano a fare affari: Lirola passa a titolo definitivo agli emiliani

16:30 I prossimi avversari del Napoli si rinforzano con due nuovi acquisti

16:05 Carnevali chiude tutto per Politano: “Non c’è nessuna possibilità che Politano possa andare al Napoli”

15:40 Kiss Kiss Napoli, la Real Sociedad smentisce i contatti del Napoli per Oyarzabal

15:25 SKY – Torino, si chiude per il prestito di Donsah con obbligo di riscatto

15:10 SKY – Fidelis Andria: è fatta per il prestito del classe ’98 Liguori (CLICCA QUI per la notizia)

14:50 Sportitalia – Gioco al rialzo del Sassuolo per Politano, Napoli spinto alla rinuncia (CLICCA QUI per la notizia).

14:40 Sassuolo molto attivo sugli attaccanti: appare vicino Pinamonti dell’Inter.

14:30 Salernitana molto attiva in queste ultime ore di calciomercato: chiesto Schiattarella alla Spal.

14.25 RAI – Napoli, emergono nuovi dettagli sulla vicenda Klaassen (CLICCA QUI per la notizia).

14.20 Sampdoria, mercato chiuso in entrata ed uscita in queste ultime ore. Caprari resta in blucerchiato.

14.15 Inter, sfuma l’ipotesi Lobotka: il calciatore resterà al Celta Vigo.

14:10 UFFICIALE – Konyaspor, presentazione ufficiale per l’ex campione di Inter e Barcellona Eto’o.

14:05 UFFICIALE – Inter, ceduto in prestito Nagatomo al Galatasaray.

14:00 Verona, colpo in entrata: arriva il centrocampista Aarons dal Newcastle.

13:50 Genoa, incontro con la Fiorentina per il colombiano Carlos Sanchez.

13:45 Napoli, Farias potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Politano.

13:40 Hamsik, l’agente: “In questo mercato credo serva qualche rinforzo per il Napoli” (CLICCA QUI per la notizia).

13:35 Estero – Werder Brema, raggiunto l’accordo per l’esterno Rashica. Il calciatore era stato seguito dal Napoli

13:25 SKY – Napoli, nome nuovo per l’attacco: azzurri a colloquio per Farias del Cagliari (CLICCA QUI per la notizia).

13:20 Verona, Giampaolo Pazzini lascia l’Italia: il calciatore accetta il Levante.

13:15 Nuova avventura all’estero per Stefano Okaka: l’attaccante del Watford vola ad Istanbul al Galatasaray.

13:10 SKY – Napoli, ulteriore rilancio del Napoli per Politano (CLICCA QUI per i dettagli)

13:05 SKY – Napoli, si arena definitivamente la pista Klaassen. (CLICCA QUI per la notizia)

13:00 – Colpo in difesa per la Spal che acquista, via Sampdoria, Lorenzo Simic dall’Empoli.

12:55 – SKY – Giuntoli alza l’offerta per Politano, ecco perchè la trattativa rimane difficile! (Clicca qui per la notizia)

12:45 – Inter, pessimismo per l’arrivo di Pastore (Clicca qui per la notizia)gol

12.40 – Roma, Jonathan Silva a Villa Stuart: a breve la firma con il club giallorosso (Clicca qui per la notizia)

12:30 – UFFICIALE – Arsenal, arriva Aubameyang dal Borussia Dortmund (Clicca qui per la notizia)

12:25 – Everton, l’osservatore frena il Napoli: “Klaassen? Difficile, ma se gioca poco…” (Clicca qui per le dichiarazioni)

12:22 – Napoli, su Machach piomba il Carpi: può andare via in prestito (Clicca qui per la notizia)

12:11 – Napoli, arriva il sì di Klaassen! Un problema frena la trattativa (Clicca qui per la notizia)

12:00 – Inter, si prova a chiudere con l’Atletico Madrid per Gaitan (Clicca qui per la notizia)

11. 50 – Tottenham, per Lucas Moura si attende solo l’ufficialità: il brasiliano ha già sostenuto le visite mediche (Clicca qui per l’articolo)

11. 45 – UFFICIALE – Il Napoli cede l’attaccante classe 2003 Vincenzo Aquino alla Juve Stabia (Clicca qui per l’articolo)

11.30 – Esclusiva IamNaples.it – Napoli vicino all’accordo col Cosenza per l’attaccante classe ‘2001 Gianluigi Sueva (Clicca qui per l’esclusiva IamNaples.it)

11.15 – UFFICIALE – Il Napoli acquista Pierfrancesco Vecchione, centrocampista classe ’99 della Juve Stabia (Clicca qui per l’esclusiva di IamNaples.it)

11.10 – Il Benevento non ha intenzione di cedere D’Alessandro al Sassuolo: si complica ulteriormente la cessione di Politano al Napoli (Clicca qui per l’articolo)

11.05 – Sky – Roma, in arrivo Jonathan Silva dello Sporting Lisbona: il terzino sosterrà presto le visite mediche

10.50 – Esclusiva IamNaples.it – Primavera Napoli, il classe ’98 D’Ignazio rientra dal prestito al Cuneo. Clicca qui per l’esclusiva)

10.25 – Sky – Accordo trovato nella notte tra Sassuolo e Fiorentina per lo scambio Falcinelli-Babacar (Clicca qui per l’articolo)

9.40 Sky – Roma, nessun accordo con Blind: si punta Jonathan Silva dello Sporting: i dettagli

9.15 Retroscena Sky – Il Napoli ha offerto 12 mln per Edera, ma Cairo ha rifiutato (Clicca qui per l’articolo)

9.00 Klaassen si è proposto al Napoli, problemi sui diritti d’immagine (Clicca qui per l’articolo)

8.40 Sportitalia – Babacar vicino al Sassuolo e può sbloccare Politano al Napoli: i dettagli della possibile operazione

8.35 Il Mattino – Giornata decisiva per Politano, Carnevali: “Credo resterà con noi” (Clicca qui per l’articolo)

8.30 Come riportato da Sky Sport nella serata di ieri, il Napoli pensa ad Oyarzabal della Real Sociedad: i dettagli

Gentili Lettori, benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it. Oggi è il 31 gennaio, ultimo giorno di mercato, e grazie al nostro inviato all’Hotel Melia di Milano vi terremo aggiornati su tutte le ultime trattative ed in particolar modo quelle del Napoli.

Dal nostro inviato all’Hotel Melia di Milano Ciro Troise