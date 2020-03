LIVE – Under 15: Benevento-Napoli 0-0, inizia il secondo tempo

1′ Inizia il secondo tempo

Nel Benevento fuori Macrì e dentro De Gennaro, nel Napoli entrano Romano e Solmonte ed escono Marisei e Miele

SECONDO TEMPO

35′ Finisce il primo tempo

32′ Cross dalla destra e Miele da ottima posizione viene chiuso in extremis da Di Martino

25′ Buona azione personale di Milo che salta due avversari e va al tiro. Conclusione alle stelle

22′ Match molto equilibrato con il Napoli che prova a colpire soprattutto di rimessa, ma che a volte è impreciso nell’ultimo passaggio

18′ Ammonito nel Napoli Di Lauro

13′ Cross di Tortora, sponda di Vilardi e Miele prova la conclusione che termina, deviata, alta sopra la porta

8′ Nessuna azione degna di nota finora, ma le due squadre si sfidano a viso aperto

1′ Inizia la gara

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

BENEVENTO = Esposito, Di Martino, Macrì, Carriola, Marrone, La Rocca, Pengue, Izzo, Manzi, Mazzucchiello, Signorelli. Panchina: Pirro’, Ponticelli, De Gennaro, Di Gregorio, Di Porto, Di Donato, Ballirano, Vitale, Galletta. All. Fusaro

NAPOLI = Iovino, Marisei, Di Lauro, Peluso, Manzo, Mazzone, Vilardi, Carbone, Miele, Milo, Tortora. Panchina: Pellino, Romano, Russo, D’Amora, Musto, Grieco, Legnante, Cuciniello, Solmonte. All. Sorano

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Benevento-Napoli, gara valida per la ventesima giornata del campionato Under 15 A e B. Gli azzurrini sono secondi in classifica a due punti dal Frosinone che ha una partita in meno e con tre punti di vantaggio sul Pescara che non scenderà in campo nel weekend perchè la gara contro l’Ascoli è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza coronavirus. Arrivare nelle prime due posizioni consentirebbe al Napoli di qualificarsi direttamente ai quarti di finale dei play-off saltando il turno degli ottavi. All’andata finì 1-1, Manzi nel finale rispose al gol di Vilardi. Il Benevento non è in buon momento, non vince dalla trasferta di Roma del 12 gennaio, poi ha portato a casa due pareggi contro il Perugia, il Pescara e nell’ultimo turno contro la Juve Stabia ma ha incassato anche due sconfitte contro il Cosenza e la Salernitana. Il Napoli ha ottenuto due pareggi consecutivi in casa contro la Roma e la Salernitana ma in trasferta il rendimento recente è più efficace, come dimostrano i successi contro il Trapani e il Perugia.