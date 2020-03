LIVE – Under 15: Benevento-Napoli, derby campano per gli azzurrini

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Benevento-Napoli, gara valida per la ventesima giornata del campionato Under 15 A e B. Gli azzurrini sono secondi in classifica a due punti dal Frosinone che ha una partita in meno e con tre punti di vantaggio sul Pescara che non scenderà in campo nel weekend perchè la gara contro l’Ascoli è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza coronavirus. Arrivare nelle prime due posizioni consentirebbe al Napoli di qualificarsi direttamente ai quarti di finale dei play-off saltando il turno degli ottavi. All’andata finì 1-1, Manzi nel finale rispose al gol di Vilardi. Il Benevento non è in buon momento, non vince dalla trasferta di Roma del 12 gennaio, poi ha portato a casa due pareggi contro il Perugia, il Pescara e nell’ultimo turno contro la Juve Stabia ma ha incassato anche due sconfitte contro il Cosenza e la Salernitana. Il Napoli ha ottenuto due pareggi consecutivi in casa contro la Roma e la Salernitana ma in trasferta il rendimento recente è più efficace, come dimostrano i successi contro il Trapani e il Perugia.