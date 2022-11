LIVE – Under 15: Bologna-Napoli 1-1 (9′ Esposito, 16′ Zampardi), inizia il secondo tempo

Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

Fine primo tempo

33′ Esce Pignarosa, dentro Lieto. Un difensore per un attaccante.

31′ Napoli in 10: fallo da ultimo uomo di Zappettini.

16′ Gol Zampardi: il Bologna pareggia i conti

9′ GOOOL NAPOLI! Esposito insacca su punizione! Azzurri in vantaggio

Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

BOLOGNA: Facciamo, Igbinigun, Toure, Libra, Brigugio, Romagnoli, Zampardi, Sermenghi, D’Alessandro, Pizzirani, Cambrini. PANCHINA: Gnudi, Ballotta, Tomba, Pantaleoni, De Pace, Baroncelli, Guerriero, Vrenna, Groza. All. Mazzanti

NAPOLI: Pugliese, Marciano, Zappettini, Prisco, Sardo, Palomba, Esposito, Maida, Saviano, Chiocca, Pignarosa. PANCHINA: Giordano, Lieto, Marotta, Nastri, Ceparano, Colurcello, Chiummarello, Aprea. All. Sorano

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Bologna-Napoli, gara valida per la sesta giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini sono al sesto posto, che sarebbe l’ultimo disponibile per la zona play-off, con sei punti, tre in meno del Bologna secondo in classifica, dietro l’Empoli capolista a punteggio pieno. Le prime due posizioni valgono l’accesso diretto agli ottavi di finale, dalla terza alla sesta classificata di ogni girone, invece, si passa per i play-off. Il Napoli ha già esercitato il turno di riposo, anche il Bologna che mercoledì recupera anche la trasferta di Pisa. Gli azzurrini vanno a caccia del riscatto, nell’ultima gara hanno perso in casa contro il Perugia.