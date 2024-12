Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Frosinone-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata del campionato Under 15 A e B girone C. Gli azzurrini sono terzi in classifica, a -2 dalla Roma, le prime due posizioni valgono l’accesso diretto agli ottavi di finale, e vengono da due vittorie consecutive contro Bari in trasferta e Cosenza in casa. Il Frosinone è ottavo con dodici punti, a quattordici lunghezze dal Napoli, ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro la Lazio.