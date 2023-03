LIVE – Under 15, Napoli-Bologna 0-0: inizia il match

11.00 – Inizia il match, batte il Napoli

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Giordano, Ceparano, Bonaiuto, Prisco, Marciano, Candela, Esposito, D’Angiò, Saviano, Chiocca, Barbella. A disposizione: Spinelli, Zappettini, Lieto, Rosi, Nastri, Maida, Pignarosa, Chiummariello, Aprea. All. Sorano.

BOLOGNA: D’autilia, Igbinigun, Toure, Libra, Briguglio, Barbiero, Zampardi, Sermenghi, Groza, Cambrini, Vrenna. A disposizione: Bini, Ugolotti, Bolognini, Baroncelli, Pantaleoni, Guerriero, De Pace, Pizzirani, D’Alessandro. All. Mazzanti.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Bologna, gara valida per la quindicesima giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini sono in piena zona play-off, al quinto posto con un punto di vantaggio in più sulla Fiorentina e due sull’Ascoli, la prima inseguitrice dei posti che valgono la fase successiva alla regular season. Il Bologna è secondo in classifica, nell’ultimo turno ha battuto 2-1 il Pisa, vanta in classifica trentuno punti, sedici in più del Napoli.