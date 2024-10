LIVE – Under 15, Napoli-Catanzaro: segue la diretta con IamNaples.it

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: De Fenza, Battipaglia L., Vico, De Crescenzo, Piccolo L., Cafasso, Schiattarella, Carafa, Piccolo S., Petriccione, Di Tella. A disposizione: Gallinaro, Amitrano, Di Pietro, Botta, Costabile, Tambaro, Lombardo, Amendola, Battipaglia A. All. Salvatore Galizia.

CATANZARO: Iarrera, Pisano, Le Rose, Monterosso, Ammirato, Nigro, Scarfone, Pulito, Marini, Arone, Mercurio. A disposizione: Lopreiato, Micari, Fimiano, Carlone, Russo, Colicchia, Russo, Caliò, Tomaino. All. Massimo Augusto.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Catanzaro, gara valida per la sesta giornata del campionato Under 15 serie A e B girone C. Gli azzurrini, che hanno già esercitato il turno di riposo, sono a punteggio pieno come la Fiorentina. Entrambe le squadre hanno vinto le quattro gare disputate e viaggiano a dodici punti. Il Catanzaro, invece, è a quota cinque in quattro gare disputate, nell’ultimo turno non ha giocato perchè la sfida interna contro la Lazio è stata rinviata a causa del maltempo.

L’allenatore dell’Under 15 Massimo Augusto ha presentato così la partita al sito ufficiale del Catanzaro: “Una settimana di sosta forzata causa maltempo; approfitto per esprimere la nostra solidarietà e vicinanza nei confronti delle famiglie e delle aziende che hanno subito brutte conseguenze in seguito all’alluvione che ha colpito tutto il catanzarese e la piana di Lamezia. L’aspetto stimolante è che torniamo in campo in casa di una squadra che sta facendo molto bene e che al momento è prima in classifica. Dal canto nostro dovremo giocare con l’entusiasmo ed il coraggio che ci ha guidato in questa fase iniziale e con i nostri principi di gioco. Ci aspetta una gara molto impegnativa in un campo ostico ed i ragazzi sono pronti ad affrontare la sfida con la giusta determinazione”