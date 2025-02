LIVE – Under 15, Napoli-Empoli 0-0: iniziata la partita

Iniziata la partita

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 De Fenza, 2 Cafasso, 3 Botta, 4 De Crescenzo, 5 Piccolo, 6 Cacciapuoti, 7 Schiattarella, 8 Carafa, 9 Piccolo, 10 Petriccione, 11 Lombardo A disposizione 12 Fulgione, 13 Di Pietro, 14 Zanoni, 15 Amitrano 16 Costabile, 17 Farinelli, 18 Di Tella, 22 D’ Alessio Allenatore Salvatore Galizia

Empoli: 1 Flaccadori, 2 Suljevic, 3 Mantovai, 4 Oliver, 5 Russomando, 6 Orlando, 7 Brogi, 8 Mazzantini, 9 Misciagna, 10 Olivieri, 11 Di Piede A disposizione 12 Forno, Yzeiri, 14 Boeri, 15 De Ferdinando, 16 Savelli, 17 Lodi, 18 Petreni, 19 Cangiano, 20 Capitoni Allenatore Stefano Russo

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Empoli, gara valida per la diciottesima giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini, terzi in classifica, sono reduci dal pareggio di Palermo mentre l’Empoli, invece, quarto insieme al Frosinone in zona play-off, viene dalla vittoria per 3-2 in casa contro la Lazio. Il Napoli è terzo a -6 dalla Roma seconda in classifica, le prime due approdano direttamente agli ottavi di finale mentre dalla terza alla sesta si passa per i play-off.