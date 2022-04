LIVE – Under 15, Napoli-Frosinone alle 15 in campo. Le formazioni

LE FORMAZIONI:

NAPOLI: Sorrentino, Lupacchio, Distratto F., Cimmaruta, Garofalo P., Garofalo C., Distratto D., Arzillo, Picca, Napoletano, Giglio. A disposizione: La Matta, Carofilo, Ponticelli, Rocco, Testa, Raiola, Sorrentino P., Riccio, Iovine. Allenatore: Gennaro Sorano.

FROSINONE: Marini, Riccone, Cazora, Caliandro, Dolciami, Zorzetto, Buonpane, Diodati, Tiberi, Tocci, De Filippis. A disposizione: Bracaglia, Oscurato, Lupi, Mariniello, Molignano, Lombardo, Belli, Marchesi, Menichelli. Allenatore: Alessio Minzoni.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Frosinone, gara valida per la diciassettesima del campionato Under 15 girone D. Gli azzurrini sono secondi in classifica a due punti dalla Roma (impegnata nel derby contro la Lazio), le prime due accedono direttamente ai quarti di finale saltando un turno nel percorso verso la final four. Il Frosinone insegue il Napoli a -1, è in gioco praticamente il secondo posto. Con una vittoria, il Napoli conquisterebbe con un turno d’anticipo l’accesso ai quarti di finale dei play-off, il 24 aprile poi l’ultima partita in trasferta contro il Cosenza.