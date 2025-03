LIVE – Under 15, Napoli-Juve Stabia 0-0: inizia il match

24′ – La Juve Stabia prova a colpire in contropiede con Rivieccio che si sgancia in avanti, ma il suo cross è troppo lungo per i compagni

24′ – Angolo dalla sinistra, cross al centro e Russo praticamente fa auto-palo colpendo il pallone di testa sul primo con il pallone che è finito sul secondo palo

21′ – Tiro di De Crescenzo dalla distanza, errore del portiere che gli scappa la palla dalle mani ma riesce a metterla in corner

16′ – Tiro dalla distanza di Cafasso, palla alta sopra la traversa

16′ – De Crescenzo prova il gol olimpico da corner, la palla si spegne sulla parte alta della rete

13′ – Rinvio dalle retrovie, il difensore della Juve Stabia con un intervento di testa la manda all’indietro, tiro al volo di Di Tella ma anche in questa occasione è fuorigioco

13′ – Prima azione del Napoli, palla in verticale per Petriccione, imbucata per Di Tella che però in fuorigioco

1′ – Ci prova subito la Juve Stabia, tiro di Olivieri in diagonale, palla di poco a lato

13:01 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 De Fenza, 2 Cafasso, 3 Botta, 4 De Crescenzo (C), 5 Piccolo L., 6 Cacciapuoti, 7 Schiattarella, 8 Carafa, 9 Piccolo S., 10 Petriccione, 11 Di Tella. A disp. 12 Gallinaro, 13 Di Vico, 14 Di Pietro, 15 Battipaglia L., 16 Farinelli, 17 Amendola, 18 Lombardo, 19 Fattoruso, 20 Battipaglia A. All. Galizia.

Juve Stabia: 1 Gallifuoco, 2 D’Amato, 3 Francione (C), 4 Russo, 5 Greco, 6 Rivieccio, 7 Amaro, 8 Di Bello, 9 Quagliarella, 10 Tambaro, 11 Olivieri. A disp. 12 Buonaiuto, 13 Sepe, 14 Di Sarra, 15 Carbone, 16 De Micco, 17 Caterino, 18 Guillari, 19 Diletto, 20 Veneziano. All. Romano.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Juve Stabia, gara valida per la ventesima giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini sono terzi in classifica a -6 dalla Roma seconda, le prime due vanno direttamente agli ottavi di finale mentre dalla terza alla sesta si va ai play-off. Gli azzurrini sono reduci dalla sconfitta di Catanzaro, la Juve Stabia è penultima con 13 punti e nell’ultimo turno ha perso 5-0 in casa contro la Lazio.