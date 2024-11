LIVE – Under 15: Napoli-Lecce 1-0 (18’A.Battipaglia), gara all’intervallo

SECONDO TEMPO

Gara all’intervallo

37′ Punizione di Cipressa dai 20 metri ma Gallinaro risponde presente e blocca con una bella parata.

28′ Fuori Placi nel Lecce, probabilmente per un problemino fisico e dentro Milli

24′ Proteste del Lecce per un presunto fallo in area di Di Pietro su Placi, una spinta ma per l’arbitro è tutto regolare e lascia correre.

18′ GOOOL NAPOLI: calcio d’angolo di Petriccione, mega mischione in area e la palla sul secondo palo va ad A.Battipaglia che con il ginocchio tocca la palla e firma il vantaggio azzurro.

13′ Ci prova A. Battipaglia dal limite ma la palla è ancora debole e il portiere blocca senza problemi

8′ Azione in velocità del Napoli e va al tiro dal limite Carafa, palla debole tra le braccia del portiere

6′ Errore di Schiattarella che regala palla a Torsello che prova a tirare dopo un uno contro uno ma la palla finisce docile tra le braccia del portiere.

1′ Palla persa dal Napoli, ci prova il Lecce con Placi dal limite dell’area e la palla termina di poco a lato.

Inizia il match, batte il Lecce

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Gallinaro, Di Pietro, Botta, De Crescenzo, Piccolo L., Cafasso, Schiattarella, Carafa, Piccolo S., Petriccione, Battipaglia A. PANCHINA: De Fenza, Battipaglia L., Di Vico, Farinelli, Costabile, Tambaro, Di Tella, Lombardo, Amendola. All.Galizia

LECCE: Mandorino, Pecere, De Lauro, Cafasso G.,Avvisati, D’Agostino, Cipressa, Raffo, Torsello, Placi, De Siate. PANCHINA: Lucarella, Costa, Okoumassoun, Ismaele, Turlizzi, Carlucci, De Vito, Milli, Russo, D’Arpe. All. Antonucci

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lecce, gara valida per l’ottava giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini sono reduci dal primo pareggio in campionato sabato scorso contro la Juve Stabia in trasferta dopo cinque vittorie, ora soltanto la Fiorentina è a punteggio pieno poichè entrambe le squadre hanno già esercitato il turno di riposo. Il Lecce è a quota sei punti conquistati con le vittorie contro il Cosenza e il Bari, nell’ultimo turno ha rimediato un sonoro 7-2 in casa contro la Lazio.