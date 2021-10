Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Reggina, gara valida per la seconda giornata del campionato Under 15 girone D. Gli azzurrini alla prima di campionato hanno battuto in trasferta 5-1 il Lecce e vogliono continuare con lo stesso ritmo anche per l’esordio interno al Kennedy. La Reggina anche ha portato a casa i tre punti alla prima giornata battendo 1-0 la Salernitana.